Vorsicht vor gefälschten Samsung 870 EVO: Identisches Aussehen, aber schneller Defekt

Das Problem gefälschter Geräte auf dem IT-Markt hat eine neue Stufe erreicht. Betrüger kopieren mittlerweile nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern auch die Daten auf Software-Ebene perfekt. Insbesondere sind neue Arten von gefälschten Samsung 870 EVO aufgetaucht, einem der weltweit beliebtesten SSD-Laufwerke. Diese Geräte sind für den Durchschnittsnutzer kaum vom Original zu unterscheiden, doch ihre Verwendung kann zu schwerwiegendem Datenverlust führen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Experten der japanischen Publikation AKIBA PC Hotline haben dieses gefälschte Samsung 870 EVO-Laufwerk detailliert getestet. Es stellte sich heraus, dass das Gerät in Bezug auf Verpackung, Gehäuse und sogar Etiketten mit dem Originalprodukt identisch ist. Das Gefährlichste daran ist, dass das Windows-Betriebssystem das Laufwerk beim Anschließen an einen Computer als echtes 2 TB Samsung-Gerät erkennt. Selbst bekannte Testprogramme wie CrystalDiskMark verzeichnen Geschwindigkeitswerte, die für die SATA-Schnittstelle Standard sind.

Speicher, der nach 120 GB ausfällt

Diese Täuschung hält jedoch nicht lange an. Als Experten die tatsächlichen Kapazitäten des Laufwerks mit dem Programm H2testw überprüften, wurde ein unerwartetes Ergebnis verzeichnet. Sobald das geschriebene Datenvolumen etwa 120 GB erreicht, sinkt die Schreibgeschwindigkeit des Laufwerks schlagartig auf null. Danach hört das Gerät nicht nur auf, Daten zu schreiben, sondern macht auch die bereits vorhandenen Dateien unlesbar.

Während die meisten billigen gefälschten SSD-Laufwerke dazu neigen, alte Daten zu überschreiben, sobald ihre Kapazität voll ist, fällt diese "Kopie" vollständig aus. Das bedeutet, dass ein Benutzer alle seine Daten in einem Moment verlieren kann, nachdem er wichtige Archive auf das Laufwerk kopiert hat. Beim Öffnen des Geräts wurde festgestellt, dass anstelle eines Samsung-Controllers ein billiger Realtek RayMX RM1135T-Chip und zwei NAND-Speichermodule ohne Kennzeichnung verbaut waren.

Speichergeräte der Marke Samsung sind auch auf dem Markt in Usbekistan sehr beliebt. Oft lassen sich Käufer von niedrigen Preisen locken und kaufen Produkte in inoffiziellen Geschäften oder auf Online-Marktplätzen. Laut ixbt.com sollten einige Regeln befolgt werden, um nicht Opfer eines solchen Betrugs zu werden:

Produkte nur bei offiziellen Händlern oder vertrauenswürdigen Geschäften kaufen;

Die Echtheit des Laufwerks über die Samsung Magician-Software überprüfen (gefälschte Geräte werden von diesem Programm nicht erkannt);

Bei Preisen, die deutlich unter dem Marktdurchschnitt liegen, skeptisch sein;

Direkt nach dem Kauf die volle Kapazität mit Programmen wie H2testw testen.

Beim Sparen an technologischen Geräten, insbesondere bei Speichermedien, kann sich dies am Ende als teuer erweisen. Gefälschte SSD-Laufwerke vernichten nicht nur Ihr Geld, sondern auch Ihre unwiederbringlichen digitalen Erinnerungen. Daher wird empfohlen, beim Kauf von Modellen wie der Samsung 870 EVO immer Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.