Neue Klage gegen Google: Gemini wegen Urheberrechtsverletzungen beschuldigt

Google, einer der weltweit größten Technologiekonzerne, steht vor einer erheblichen rechtlichen Hürde bei der Entwicklung von KI-Technologien. Eine Gruppe bedeutender Verlage und bekannter Autoren hat Klage eingereicht und wirft dem Unternehmen vor, ihre urheberrechtlich geschützten Werke illegal für das Training der Gemini-Plattform verwendet zu haben. Es wird erwartet, dass diese Klage den Konflikt zwischen der rasanten Entwicklung von KI und dem geistigen Eigentum auf eine neue Ebene hebt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Zu den Klägern gehören große Verlagshäuser wie Hachette, Cengage und Elsevier sowie der bekannte Autor Scott Turow und die Organisation S.C.R.I.B.E. Sie werfen Google nicht nur den Diebstahl von Werken vor, sondern auch die bewusste Löschung oder Änderung von Urheberrechtsinformationen, um zu verschleiern, dass Gemini-Modelle auf "gestohlenem Material" basieren.

Vertrauenskrise zwischen Verlagen und Google

Das Besondere an dieser Situation ist die langjährige Zusammenarbeit zwischen Verlagen und Google. Über Jahre hinweg erlaubten Autoren, ihre Bücher über Google Books durchsuchbar zu machen. Gemäß dieser Vereinbarung konnten Nutzer jedoch nur kleine Ausschnitte (Snippets) sehen, nicht aber das gesamte Werk lesen. Die Kläger argumentieren, dass Google diesen begrenzten Zugang genutzt habe, um Bücher vollständig zu kopieren und damit seine KI zu trainieren.

Zudem wird behauptet, dass Bücher aus dem Google Play Store ohne die Zustimmung der Autoren für das Training des Gemini-Systems verwendet wurden. In der Klageschrift heißt es, Google sei sich der Rechtswidrigkeit dieser Handlungen bewusst gewesen. Das Dokument zitiert interne Korrespondenzen des Unternehmens, in denen festgehalten wurde, dass die Nutzung urheberrechtlich geschützter Bücher für Google "äußerst problematisch" sei und zu Strafen in Höhe von zehn- oder sogar hunderten Milliarden Dollar führen könnte.

KI und rechtliche Auseinandersetzungen

Google ist damit nicht allein. In letzter Zeit sahen sich auch Unternehmen wie Meta, OpenAI und Anthropic mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert. So wurde beispielsweise das Unternehmen Anthropic wegen der Nutzung raubkopierter Materialien zu einer der größten Entschädigungszahlungen der US-Geschichte in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar verurteilt. Damals hatte fast eine halbe Million Autoren Anspruch auf eine Entschädigung von mindestens 3.000 Dollar, wobei viele auf den Vergleich verzichteten, um einen größeren juristischen Sieg zu erringen.

Bisher gibt es im US-Justizsystem keinen Konsens zu diesem Thema. Frühere Urteile kalifornischer Gerichte fielen zugunsten der Technologieunternehmen aus, mit der Begründung, dass die Datennutzung für KI-Training unter das Prinzip des "Fair Use" falle. Da die Klage gegen Google jedoch beim Southern District Court of New York eingereicht wurde, erhält ein anderer Richter die Möglichkeit, die Angelegenheit aus einer neuen Perspektive zu betrachten.

Der Ausgang dieses Verfahrens ist für Ersteller digitaler Inhalte und Verlage weltweit von großer Bedeutung. Sollte das Gericht zugunsten der Verlage entscheiden, könnte dies die Kosten für die Erstellung von KI-Modellen drastisch erhöhen und die Tech-Giganten dazu zwingen, neue, fairere Verträge mit Autoren abzuschließen. Google hat bisher eine offizielle Stellungnahme zu den Vorwürfen abgelehnt.