Manchester United Frauen vor historischem Rekordtransfer

Ein weiterer spektakulärer Transfer steht im englischen Frauenfußball kurz bevor. Die talentierte französische Stürmerin Melvine Malard steht kurz davor, Manchester United zu verlassen und sich dem Londoner Club Chelsea anzuschließen. Dieser Deal ist von historischer Bedeutung für die Mannschaft aus Manchester, da der Verein eine Rekordsumme einnehmen dürfte. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut einem Bericht von The Guardian könnte die Ablösesumme inklusive Boni 850.000 Pfund erreichen. Für den Frauenfußball ist dies eine enorme Summe und wird als teuerster Verkauf in der Geschichte von Manchester United in die Bücher eingehen. Ersten Informationen zufolge liegt die garantierte Ablöse bei etwa 750.000 Pfund.

Neue Herausforderung und der Trainer-Faktor

Der Vertrag der 26-jährigen Melvine Malard lief noch ein Jahr. Obwohl die Führung von Manchester United versuchte, den Vertrag mit der Spielerin zu verlängern, entschied sich die Stürmerin für eine neue Herausforderung. Der Verein zog es vor, sie in diesem Sommer zu verkaufen, anstatt sie im nächsten Jahr ablösefrei zu verlieren.

Chelseas neue Cheftrainerin Sonia Bompastor spielte eine entscheidende Rolle bei diesem Transfer. Die Beziehung zwischen Malard und Bompastor reicht über ein Jahrzehnt zurück. Es war Sonia, die das junge Talent von der Insel Réunion in die Akademie von Lyon holte. Nun werden sie ihre Kräfte beim Londoner Club erneut vereinen.

Saisonrückblick und Zukunftspläne

In der vergangenen Saison zeigte Melvine Malard bei Manchester United starke Leistungen. Sie erzielte 4 Tore in der Women's Champions League und trug maßgeblich dazu bei, dass das Team zum ersten Mal das Viertelfinale erreichte. Zudem kam sie in der englischen Liga (WSL) auf 18 Einsätze und erzielte dabei 6 Treffer.

Manchester Uniteds Cheftrainer Marc Skinner plant, die Einnahmen aus diesem Transfer in die Verstärkung des Kaders zu investieren. Da das Transferfenster am 3. September schließt, wird erwartet, dass das Team in den kommenden Tagen neue Spielerinnen verpflichtet. Chelsea hingegen möchte mit der Ankunft von Malard die Offensive weiter stärken und seine Position im Titelrennen festigen.