Vor dem Halbfinale der Weltmeisterschaft beeindruckt Argentiniens Kapitän Lionel Messi weiterhin Fans und Experten mit seinem Spielstil. Obwohl der moderne Fußball hohe Geschwindigkeit und unermüdliche Bewegung erfordert, überlistet Messi seine Gegner mit einer völlig anderen Strategie. Eine Analyse seiner Bewegungen auf dem Platz zeigt, dass der Spieler den Großteil des Spiels einfach gehend verbringt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut den vom BBC veröffentlichten Statistiken hat Lionel Messi fast 47 Prozent seiner gesamten Laufdistanz im aktuellen Turnier im Gehen zurückgelegt. Dies ist der höchste Wert unter allen Feldspielern im Wettbewerb. Experten bewerten dies nicht als körperliche Erschöpfung, sondern als rationale Methode, um Energie zu sparen und Kraft für entscheidende Momente zu sammeln.

Können hinter der Statistik

Betrachtet man die Zahlen, legt Messi alle 90 Minuten durchschnittlich 8,2 Kilometer zurück. Die Anzahl seiner Sprints während des Spiels ist ebenfalls deutlich gesunken – von 5,3 vor vier Jahren auf aktuell 2,7. Diese vermeintliche Trägheit hat jedoch keineswegs negative Auswirkungen auf seine Effizienz. Im Gegenteil, er hat bisher 33 Schüsse abgegeben und 21 gefährliche Torchancen kreiert.

Mit dieser Leistung zeigt Lionel Messi die beste Effizienz seit dem Rekord, den der legendäre Diego Maradona bei der Weltmeisterschaft 1986 aufgestellt hat. Laut Goal.com hat sich der Einfluss des Spielers auf das Spiel trotz der reduzierten Laufleistung erhöht. Dies deutet darauf hin, dass die Fähigkeit des erfahrenen Stürmers, das Spiel zu lesen, zu seiner Hauptwaffe geworden ist.

Über seine taktischen Veränderungen sprechend, betonte Messi, dass seine Zeit unter Pep Guardiola eine große Schule für ihn war. „Früher habe ich nicht viel auf Taktik geachtet. Aber bei Guardiola habe ich gelernt, Räume zu verstehen, den Ball zu kontrollieren und wie das Spiel eigentlich funktioniert“, sagt der argentinische Kapitän. Seiner Meinung nach ist der moderne Fußball taktisch und physisch viel komplexer geworden als früher.

Die Lage vor dem Halbfinale

Derzeit führt Lionel Messi gemeinsam mit Kylian Mbappé die Torschützenliste an. Er hat 8 Tore und 3 Vorlagen auf seinem Konto. Die argentinische Nationalmannschaft strebt an, das erste Team seit 1962 zu werden, das zwei Weltmeistertitel in Folge gewinnt. Dafür müssen sie im Halbfinale die Hürde England überwinden.

Messi zu stoppen wird für die englische Nationalmannschaft eine riesige Aufgabe. Statistiken zeigen, dass in Messis letzten 15 Spielen nur die polnische Nationalmannschaft ihn daran hindern konnte, ein Tor zu erzielen oder eine Vorlage zu geben. Das Spiel im Stadion von Atlanta wird nicht nur als Duell zweier starker Teams erwartet, sondern auch als nächster Test für Messis „Siegen durch Gehen“-Strategie.