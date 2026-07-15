Raumschiff Soyuz MS-29 erfolgreich an die Internationale Raumstation angedockt

·23·Technologie
Raumschiff Soyuz MS-29 erfolgreich an die Internationale Raumstation angedockt

Das russische bemannte Raumschiff "Soyuz MS-29" hat erfolgreich an die Internationale Raumstation (ISS) angedockt. Diese Mission ist von strategischer Bedeutung für die Erweiterung des wissenschaftlichen Forschungsumfangs auf der Station und die Beförderung der Mitglieder der nächsten Langzeitexpedition. Dies berichtet Ixbt.com .

Nach Angaben der staatlichen Gesellschaft "Roskosmos" wurde der Kopplungsvorgang planmäßig um 22:52 Uhr Taschkenter Zeit (20:52 Uhr Moskauer Zeit) durchgeführt. Das Raumschiff koppelte im Automatikmodus an das Knotenmodul "Prichal", das zum russischen Segment der Station gehört. Dieser Vorgang ist eines der komplexen Manöver im Weltraum und wurde von Spezialisten mit hoher Präzision gesteuert.

Zur Erinnerung: Die Trägerrakete "Soyuz-2.1a" mit dem Raumschiff "Soyuz MS-29" an Bord startete am 14. Juli um 19:47 Uhr Taschkenter Zeit vom Kosmodrom Baikonur. Der Start verlief erfolgreich, und nachdem das Raumschiff seine geplante Umlaufbahn erreicht hatte, nahm es Kurs auf die Station.

Zusammensetzung und Aufgaben der neuen Expedition

Die 75. Langzeitexpedition, die die ISS erreicht hat, besteht aus drei erfahrenen Spezialisten. Dabei handelt es sich um die "Roskosmos"-Kosmonauten Pyotr Dubrov und Anna Kikina sowie den NASA-Astronauten Anil Menon. Diese internationale Besatzung wird mehrere Monate auf der Station tätig sein.

Die Besatzungsmitglieder sollen Dutzende wissenschaftlicher Experimente in den Bereichen Biologie, Physik und technologische Prozesse auf der Station durchführen. Sie werden auch Aufgaben im Zusammenhang mit der Instandhaltung des technischen Zustands der Station und Außenbordeinsätze (Spacewalks) übernehmen. Solche Flüge im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit dienen der Stärkung der zwischenstaatlichen Beziehungen bei der Erforschung des Weltraums.

In der nächsten Phase werden die Kosmonauten die Luken öffnen und den Übergang vom Raumschiff in das Innere der Station vollziehen. Dieser Vorgang erfolgt nach dem Druckausgleich unter strikter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen. Vertreter von "Roskosmos" betonten, dass alle Systeme normal funktionieren und sich die Besatzung wohl fühlt.

Diese Mission stand im Fokus lokaler Beobachter, da sie vom Kosmodrom Baikonur aus gestartet wurde, dem größten Weltraumbahnhof in der Region, in der sich Usbekistan befindet. Solche Errungenschaften im Bereich der Weltraumtechnologie sind auch für die regionale wissenschaftliche Gemeinschaft von großer Bedeutung.

WeltraumISSSoyuz MS-29RoskosmosNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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