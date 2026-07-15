Apple startet öffentliche Testphase für das aktualisierte Siri AI-System

Apple hat die öffentliche Beta-Version von iOS 27 veröffentlicht, die eines der größten Updates enthält: einen grundlegend überarbeiteten, KI-gestützten Siri-Sprachassistenten. Nun können auch normale Nutzer das System vor der offiziellen Veröffentlichung im Herbst testen. Dies wird als Apples wichtigste Antwort auf Konkurrenten wie ChatGPT, Gemini und Claude angesehen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Angesichts von über 2,5 Milliarden aktiven Geräten weltweit ist der Start dieser Beta-Version der größte KI-Test in der Geschichte von Apple. Das auf der WWDC-Konferenz im Juni angekündigte Update verwandelt Siri von einem einfachen Assistenten in ein leistungsstarkes Werkzeug, das Daten auf dem Gerät des Nutzers analysieren kann.

Neue Funktionen und Integration

Das neue Siri unterscheidet sich nicht nur im Aussehen, sondern auch in der Funktionsweise. Es kann Informationen in E-Mails, Fotos und Textnachrichten des Nutzers suchen, verstehen, was auf dem Bildschirm passiert, und logische Fragen wie moderne Chatbots beantworten. Nutzer können mit Siri nicht nur per Sprachbefehl oder Seitentaste interagieren, sondern auch durch Wischen von der Dynamic Island nach unten.

Zudem hat Apple erstmals eine separate App für Siri eingeführt. Dies bietet Komfort für Nutzer, die an Schnittstellen wie ChatGPT oder Gemini gewöhnt sind. Laut ixbt.com ist die Notwendigkeit einer separaten App jedoch minimal, da das System tief in jede Ebene des Betriebssystems integriert ist. Das Update ist nicht nur für iPhone verfügbar, sondern auch für iPad, Mac, Apple Watch und sogar Vision Pro Geräte.

Technologische Basis und Sicherheit

Das Siri AI-System basiert auf der Apple Intelligence-Technologie. Obwohl das Unternehmen seine Foundation Models in Zusammenarbeit mit Google erstellt hat, handelt es sich nicht um eine bloße Umbenennung von Gemini. Apple hat eigene Daten und für Apple Silicon Chips optimierte Algorithmen verwendet, was für eine effizientere und schnellere Leistung sorgt.

In puncto Sicherheit hat Apple die Private Cloud Compute-Technologie eingeführt. Dies garantiert, dass persönliche Daten der Nutzer nicht auf Cloud-Servern gespeichert werden und selbst Apple keinen Zugriff auf diese Informationen hat. Erste Tests zeigen, dass Siri nun problemlos folgende Aufgaben erledigt:

Fotos eines bestimmten Ereignisses aus der Fotobibliothek finden;

Zusammenfassung von Gruppennachrichten erstellen;

Terminzeiten aus Nachrichten automatisch zum Kalender hinzufügen;

Nährwertinformationen zu Produkten liefern, die von der Kamera erfasst werden.

Obwohl die Beta-Version noch Fehler oder Verständnisprobleme aufweisen kann, wird erwartet, dass das neue Siri zu einem festen Bestandteil des digitalen Alltags wird. Auch für Nutzer in Usbekistan stellen diese Updates einen wichtigen Schritt zur Steigerung der Gerätefunktionalität dar, da das System nun in der Lage ist, komplexere kontextbezogene Befehle zu verstehen.