Die Magie von Lionel Messi: Mikael Silvestre warnt England

Vor dem Halbfinale der Weltmeisterschaft zwischen England und Argentinien richtet sich die Aufmerksamkeit der Fußballwelt erneut auf Lionel Messi. Der ehemalige Verteidiger von Manchester United und Arsenal, Mikael Silvestre, hat sich an die Mannschaft von Thomas Tuchel gewandt und Ratschläge gegeben, wie man den legendären Stürmer stoppen kann. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Silvestre steht die englische Nationalmannschaft Argentinien in puncto Kaderqualität in nichts nach und hat das Potenzial zu gewinnen. Sie müssen jedoch die unerwartete Gefahr durch den 39-jährigen Lionel Messi neutralisieren. Der ehemalige Verteidiger betont, dass Messis scheinbare Untätigkeit auf dem Platz in Wirklichkeit ein taktischer Schachzug ist, um den Gegner zu täuschen.

Die „unsichtbare“ Gefahr auf dem Platz

Basierend auf seiner Erfahrung in der Champions League erklärte Mikael Silvestre, dass Lionel Messi am gefährlichsten ist, wenn er scheinbar nur über den Platz spaziert. „Wenn er nur geht, bereitet er seinen nächsten magischen Trick vor. Er analysiert das Spiel und plant, wann er zuschlagen muss“, sagte Silvestre im Podcast Could It Be Coming Home.

Berichten zufolge hat Lionel Messi während dieses Turniers fast 47 Prozent seiner Laufleistung im Gehen absolviert. Während dieser Wert bei vielen den Eindruck erweckt, seine körperliche Verfassung habe nachgelassen, ist es in Wahrheit eine bewusste Entscheidung, Energie zu sparen und in entscheidenden Momenten explosive Schnelligkeit zu zeigen. Genau dieser Stil ermöglicht es ihm, sich im Rennen um die Torjägerkanone mit Kylian Mbappé zu messen.

Kommunikation in der Defensive — der Schlüssel zum Erfolg

Silvestre rät den englischen Verteidigern, nicht auf Manndeckung gegen Lionel Messi zu setzen, sondern kollektive Wachsamkeit zu wahren. Ihm zufolge ist die ständige Kommunikation zwischen der Abwehrreihe und dem Mittelfeld entscheidend. Lionel Messi besitzt eine unvergleichliche Fähigkeit, aus dem „Blickfeld“ der Verteidiger zu verschwinden und freie Räume zu finden.

„Ich habe gegen ihn gespielt. In bestimmten Momenten verschwindet er einfach und man vergisst ihn. Deshalb muss die Abwehrreihe mehr denn je miteinander kommunizieren. Man muss sich ständig gegenseitig daran erinnern, dass er hinter der rechten oder linken Schulter auftauchen kann“, fügte der ehemalige Spieler hinzu.

Für die englische Nationalmannschaft ist dieses Halbfinale nicht nur ein Ticket für das Finale, sondern die Chance, einen historischen Rivalen zu besiegen. Thomas Tuchels Taktik wird davon abhängen, wie gut sie Lionel Messis schnelle Bewegungen und unerwartete Pässe im 5-6-Meter-Radius eindämmen können. Das Spiel, das in Atlanta ausgetragen wird, verspricht ein echtes Fest für Fußballfans auf der ganzen Welt zu werden.