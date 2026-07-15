Mikel Oyarzabal hat in dieser Saison 14 Tore für die spanische Nationalmannschaft erzielt.

Dieses Ergebnis gilt als die höchste Torquote, die jemals in einer einzigen Saison in der Geschichte der spanischen Nationalmannschaft verzeichnet wurde.

Oyarzabal zeigt auch bei der Weltmeisterschaft 2026 eine starke Leistung. Mit 5 Toren im Turnier gehört er zu den besten Torschützen des Wettbewerbs.

Oft steht er im Schatten der großen Stars. Doch er beweist seinen Wert durch beständige Laufarbeit, wichtige Tore und seinen wertvollen Beitrag zum Mannschaftsspiel.

