Der ehemalige englische Stürmer Gabriel Agbonlahor hat die Debatte darüber beendet, wer der nächste Kapitän der "Three Lions" sein sollte. Seiner Meinung nach sollte nach dem Rücktritt von Harry Kane nicht Arsenal-Mittelfeldspieler Declan Rice, sondern Real-Madrid-Star Jude Bellingham die Kapitänsbinde rechtmäßig übernehmen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit talkSPORT lobte Agbonlahor Bellinghams Führungsqualitäten auf dem Platz. Obwohl Thomas Tuchel kürzlich bekannt gab, dass Declan Rice der Vizekapitän der Mannschaft sein wird, bleibt der ehemalige Fußballer bei seiner festen Überzeugung. Er betont, dass Bellingham trotz seines jungen Alters aufgrund seiner Fähigkeit, das Team anzuführen, der Hauptkandidat ist.

Vergleich mit Zinedine Zidane

Agbonlahor verglich Jude Bellingham mit der französischen Fußballlegende Zinedine Zidane. Ihm zufolge erinnern der Spielstil und die Bewegungen des jungen Mittelfeldspielers auf dem Platz an Zidane, der Frankreich 1998 zum Weltmeistertitel führte. Nicht nur Bellinghams Technik, sondern auch seine mentale Stabilität sorgen bei Experten für Anerkennung.

Wie Goal.com berichtet, hat Bellinghams Effizienz bei den letzten großen Turnieren seinen Status weiter gefestigt. Insbesondere seine Tore in wichtigen Spielen und sein Beitrag zur Stärkung des Teamgeists haben ihn zum wahren Motor der englischen Nationalmannschaft gemacht. Agbonlahor ist der Meinung, dass es keinen Diskussionsbedarf mehr gibt und Jude die einzig logische Wahl ist.

Bellinghams ehemaliger Teamkollege Harlee Dean schließt sich diesen Ansichten an. Er bemerkte die natürliche Autorität des Spielers bereits während seiner Anfangszeit bei Birmingham City. Dean sagt, dass Jude, selbst wenn er nicht aktiv nach der Kapitänsbinde strebt, durch sein Verhalten auf dem Platz ohnehin der inoffizielle Anführer des Teams bleibt.

Derzeit setzt Harry Kane seine Karriere als Kapitän der englischen Nationalmannschaft fort. Analysten prognostizieren jedoch, dass es in zwei bis drei Jahren zu großen Veränderungen im Kader kommen wird und der Mittelfeldspieler von Real Madrid zum Symbol einer neuen Ära werden wird. Dies schafft ein wettbewerbsintensives Umfeld für erfahrene Spieler wie Declan Rice.