Samsung übernimmt wieder die Führung auf dem globalen Smartphone-Markt

Der südkoreanische Konzern Samsung hat zum Ende des zweiten Quartals 2026 wieder den ersten Platz auf dem globalen Smartphone-Markt übernommen. Apple, das vor wenigen Monaten noch die Rangliste anführte, musste seinen Platz diesmal an den Hauptkonkurrenten abtreten. Ein neuer Bericht des Analyseunternehmens Counterpoint Research zeigt, dass sich das Kräfteverhältnis in der Technologiewelt deutlich verändert hat. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Den Forschungsdaten zufolge erreichte der Marktanteil von Samsung auf dem Weltmarkt 24 Prozent, was den besten Wert unter allen Smartphone-Herstellern darstellt. Als Haupttreiber für dieses Wachstum nennen Analysten die im März vorgestellte Flaggschiff-Serie Galaxy S26. Insbesondere das Modell Galaxy S26 Ultra entwickelte sich zum beliebtesten Gerät bei den Käufern.

Apple-Rekorde und Marktprobleme

Obwohl Apple die Spitzenposition verloren hat, wächst das Unternehmen in absoluten Zahlen weiter. Der Gigant aus Cupertino steigerte sein Smartphone-Liefervolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozent und verzeichnete mit einem Marktanteil von 20 Prozent seinen eigenen Quartalsrekord. Das Modell iPhone 17 behielt seinen Status als das meistverkaufte Smartphone der Welt.

Das Wachstum von Apple wurde jedoch durch eine Reihe von Faktoren behindert. Insbesondere Probleme bei der Lieferung von Speicherchips, die sinkende Nachfrage nach älteren iPhone-Generationen und die Abschwächung auf dem chinesischen Markt wirkten sich negativ auf die Ergebnisse des Unternehmens aus. Die Experten von Counterpoint führen den Führungswechsel auch auf einen globalen Speichermangel zurück.

Durch die rasante Entwicklung der AI-Industrie ist die Nachfrage nach RAM-Chips sprunghaft angestiegen. Dies führte zu einem weltweiten Mangel an Komponenten. Die Hersteller waren gezwungen, die verfügbaren Ressourcen nur auf die neuesten und teuersten Modelle zu konzentrieren, was zu steigenden Smartphone-Preisen und einer Abkühlung der Gesamtnachfrage führte.

Der strategische Vorteil von Samsung

In dieser Situation nahm Samsung dank seiner eigenen Produktionskapazitäten für Speicherchips eine deutlich günstigere Position ein. Trotz der Preiserhöhungen bei einer Reihe von Modellen zu Jahresbeginn hielt das Unternehmen den Preis des Galaxy S26 Ultra unverändert. Gerade diese Preisstabilität war einer der entscheidenden Faktoren für den Verkaufserfolg dieses Flaggschiffs.

Dennoch könnte die Führung von Samsung nur von kurzer Dauer sein. Analysten prognostizieren, dass sich der Wettbewerb in der zweiten Jahreshälfte, insbesondere in den Herbstmonaten, weiter verschärfen wird. Traditionell stellt Apple im Herbst die neue Generation der iPhone 18 Smartphones vor, was das Marktgleichgewicht erneut verändern könnte.

Insgesamt wird das Jahr 2026 für die gesamte Smartphone-Industrie als schwierig erwartet. Aufgrund von Einschränkungen in der Lieferkette und steigenden Preisen könnte das weltweite Smartphone-Liefervolumen um etwa 14 Prozent zurückgehen. Dies erfordert von den Herstellern noch flexiblere und aggressivere Marketingstrategien.