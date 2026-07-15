Im Bestreben, die Führung auf dem Halbleitermarkt zurückzugewinnen, erzielt Intel mit seinem fortschrittlichen 18A-Fertigungsprozess bessere Ergebnisse als erwartet. Aktuellen Berichten zufolge hat das Unternehmen beschlossen, seine Produktionsstrategie für zukünftige Nova Lake Prozessoren grundlegend zu ändern. Dies ist ein wichtiger Schritt für Intel in Richtung technologischer Unabhängigkeit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ursprünglich plante Intel, etwa 60-70 % der Nova Lake Chips im Outsourcing bei TSMC-Werken unter Verwendung der 2nm-Technologie herzustellen. Berichten von Ixbt.com zufolge, die sich auf interne Dokumente stützen, hat sich die Ausbeute (Yield Rate) beim 18A-Prozess jedoch deutlich verbessert.

Dank der neuen Kennzahlen plant Intel nun, 80-90 % der Nova Lake Prozessoren in eigenen Werken zu produzieren. Dies senkt nicht nur die Produktionskosten, sondern ermöglicht es dem Unternehmen auch, die Kapazitäten seiner eigenen Fabriken maximal auszunutzen. Es heißt, dass alle technischen Probleme der letzten Monate behoben wurden.

Stabilisierung des technologischen Prozesses

Intel-Spezialisten ist es gelungen, die Ausbeute der Kristalle durch die Arbeit am 18A-Prozess auf ein hohes Niveau zu heben. Dieser Wert beeinflusst direkt die Kosten der Prozessoren und erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der Intel-Produkte auf dem Markt. Derzeit dient diese Technologie als Grundlage für Panther Lake Prozessoren sowie für Projekte wie Wildcat Lake und Starfire.

Für Nutzer auf dem Markt in Usbekistan könnte diese Nachricht bedeuten, dass die Preise für Laptops und Computer mit Intel-Prozessoren in Zukunft stabiler bleiben. Die verringerte Abhängigkeit von externen Herstellern senkt das Risiko von Unterbrechungen in der Lieferkette. Durch die Wiederherstellung seiner Produktionskapazitäten will Intel eine angemessene Antwort auf Konkurrenten wie NVIDIA und AMD geben.

Die Nova Lake Architektur wird voraussichtlich eine der effizientesten und energiesparendsten Plattformen in der Geschichte von Intel sein. Wenn das Unternehmen eine qualitativ hochwertige Produktion in eigenen Werken etablieren kann, könnte dies das Kräfteverhältnis in der gesamten Halbleiterindustrie verändern. Obwohl TSMC derzeit den Weltmarkt anführt, bereitet sich Intel darauf vor, diesen Status quo mit seiner 18A-Technologie zu durchbrechen.