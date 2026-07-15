Neue Werbung von Anthropic versetzt Nutzer in Panik

·0·Technologie
Neue Werbung von Anthropic versetzt Nutzer in Panik

Anthropic, eines der führenden Startups im Bereich AI, hat die Öffentlichkeit und die Tech-Welt mit seinem neuen Werbespot überrascht. Das Video mit dem Titel "There’s hope in hard questions" unterscheidet sich grundlegend von herkömmlicher Technologie-Werbung und sorgt aufgrund seiner düsteren und deprimierenden Stimmung für hitzige Diskussionen. Experten sind der Meinung, dass dieser Ansatz ein negatives Image für die Marke schaffen könnte. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Anstelle von warmen Emotionen beginnt der Werbespot mit dem Bild eines brennenden Hauses, was den Zuschauer sofort in eine unangenehme Lage versetzt. Danach zeigt die Sequenz Menschenmengen, die von Gesichtserkennungssystemen überwacht werden, einen obdachlosen Menschen, der auf der Straße schläft, endlose Grabsteine auf einem Friedhof und die harte Arbeit von Bergleuten, die Rohstoffe für Smartphones abbauen. Solche visuellen Entscheidungen widersprechen den Standards der Werbung, die normalerweise technologische Errungenschaften feiert.

Vor dem Hintergrund dieser Bilder sind die besorgten Stimmen verschiedener Menschen zu hören. Sie stellen rhetorische und aktuelle Fragen wie "Kann man AI vertrauen?" oder "Wer tritt auf die Bremse, wenn es nötig ist?". Laut ixbt.com hat Anthropic mit diesem Schritt versucht, sich als verantwortungsbewusstes Unternehmen darzustellen, das im Gegensatz zu seinen Konkurrenten die Risiken der Technologie versteht und ethische Standards einhält.

Scharfe Kritik aus der Branche

Diese Marketingstrategie blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Sam Altman, Chef des Hauptkonkurrenten OpenAI, verspottete die Werbung auf X (ehemals Twitter). Er schrieb, dass er das Video zunächst für eine Parodie oder einen Scherz hielt und sogar den Seitennamen überprüft habe. Altmans Reaktion löste im Netzwerk ein großes Echo aus.

Nicht nur Konkurrenten, sondern auch andere Experten aus dem Technologiesektor haben Anthropic kritisiert. Viele betonen, dass das Unternehmen zwar über ein hohes technisches Potenzial verfügt, aber Fehler in der Unternehmenskommunikation und im Marketing macht. Einige Nutzer warfen den Mitarbeitern des Unternehmens vor, in einer "AI-Psychose" zu leben und den Bezug zur realen Welt verloren zu haben.

Anthropic ist für seinen Claude-Chatbot bekannt und präsentiert sich stets als sicherheitsorientiertes Projekt. Die Gründer des Unternehmens arbeiteten früher bei OpenAI, entschieden sich jedoch aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die Sicherheit von AI für einen eigenen Weg. Diese neue Werbung ist eine Fortsetzung dieser "Sicherheit zuerst"-Philosophie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Experiment von Anthropic gezeigt hat, dass die Methode "Vertrauen durch Angst gewinnen" im modernen Marketing nicht immer funktioniert. In einer Zeit, in der Menschen Lösungen und eine glänzende Zukunft von der Technologie erwarten, erzeugen Bilder von Friedhöfen und brennenden Häusern natürlicherweise Misstrauen gegenüber der Marke.

AnthropicKünstliche IntelligenzClaudeSam AltmanTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Raumschiff Soyuz MS-29 erfolgreich an die Internationale Raumstation angedocktRaumschiff Soyuz MS-29 erfolgreich an die Internationale Raumstation angedocktHeute, 00:27Neue Klage gegen Google: Gemini wegen Urheberrechtsverletzungen beschuldigtNeue Klage gegen Google: Gemini wegen Urheberrechtsverletzungen beschuldigtGestern, 23:59xAI, gegründet von Elon Musk, steht im Zentrum eines UmweltkonfliktsxAI, gegründet von Elon Musk, steht im Zentrum eines UmweltkonfliktsGestern, 23:56Lucid Motors dementiert Insolvenzgerüchte: Ist die Zukunft des Unternehmens gefährdetLucid Motors dementiert Insolvenzgerüchte: Ist die Zukunft des Unternehmens gefährdetGestern, 23:54Vorsicht vor gefälschten Samsung 870 EVO: Identisches Aussehen, aber schneller DefektVorsicht vor gefälschten Samsung 870 EVO: Identisches Aussehen, aber schneller DefektGestern, 23:29Unerwartete Neuigkeiten von HMD Global: XploraOne Neo im Stil des 9. Jahrhunderts wird vorgestelltUnerwartete Neuigkeiten von HMD Global: XploraOne Neo im Stil des 9. Jahrhunderts wird vorgestelltGestern, 22:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch