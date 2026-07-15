Didier Deschamps gibt zu: Woran ist Frankreich gegen Spanien gescheitert?

Im Halbfinale der WM 2026 verlor Frankreich mit 0:2 gegen Spanien und verpasste den Einzug ins Finale. Nach dem Spiel äußerte sich Cheftrainer Didier Deschamps kritisch zur Schiedsrichterleistung, räumte aber auch ein, dass die Hauptursache für die Niederlage bei Frankreich selbst lag.

„Technisch waren wir dem Gegner unterlegen“

In einem Interview mit M6 betonte Deschamps, dass die Spieler sowohl mental als auch körperlich erschöpft waren. Er suchte die Ausreden jedoch nicht allein in der Müdigkeit oder beim Schiedsrichter.

„Wir müssen objektiv sein: Wir waren technisch schlechter als der Gegner. Das ist unsere Verantwortung“, sagte der französische Nationaltrainer.

Diese Aussage war das wichtigste Fazit der französischen Niederlage. Deschamps' Team konnte gegen Spanien im Halbfinale nicht die nötige Präzision, Schnelligkeit und Abgeklärtheit zeigen.

Fragen zur Schiedsrichterleistung bleiben

Der französische Trainer verschwieg nicht, dass es im Spiel einige umstrittene Szenen gab. Insbesondere deutete er Zweifel an der Qualität des Schiedsrichters an, der ein so wichtiges Spiel wie ein Halbfinale leitete.

„Ist das Niveau dieses Schiedsrichters ausreichend, um ein Halbfinale auf diesem Level zu pfeifen? Diese Frage werde ich nicht beantworten“, so Deschamps.

Er wollte die Niederlage jedoch nicht allein auf die Schiedsrichter schieben. Seine Worte konzentrierten sich hauptsächlich auf die eigenen Fehler Frankreichs.

„Der Hauptgrund für die Niederlage ist, dass wir schlechter gespielt haben“

Dies war Deschamps' wichtigstes Eingeständnis: Spanien hat in diesem Spiel mehr gezeigt.

„Natürlich gab es auf dem Platz viele strittige Situationen. Aber der Hauptgrund für die Niederlage ist, dass wir schlechter gespielt haben als der Gegner“, sagte er.

Der französische Trainer betonte, dass technische Fehler, ungenaue Pässe, die zu gefährlichen Kontern führen können, und Mängel bei der Entscheidungsfindung auf diesem Niveau sehr teuer sind.

Das von Deschamps genannte Problem Konsequenzen für Frankreich Technische Fehler Angriffe wurden unterbrochen Ungenaue Pässe Spanien bekam Chancen für gefährliche Situationen Körperliche und mentale Erschöpfung es wurde schwierig, das Spieltempo zu halten Umstrittene Schiedsrichterleistung erhöhte die Nervosität Spanische Kontrolle Frankreich fand nicht ins Spiel

Spanische Überlegenheit anerkannt

Deschamps betonte ausdrücklich, dass er die Leistung des Gegners nicht schmälern wolle. Seiner Meinung nach hat Spanien das Spiel komplett kontrolliert und den Finaleinzug verdient.

In diesem Halbfinale schien sich Frankreich stärker auf individuelle Klasse zu verlassen. Spanien hingegen funktionierte als kollektiver Mechanismus: Sie kontrollierten den Ball, warteten auf Fehler und nutzten ihre Chancen.

Im Fußball sind manchmal selbst die größten Stars gegen ein gut funktionierendes System machtlos. Für Frankreich war es heute Abend genau so.

Frankreich spielt nun um Bronze

Der Traum vom Finale ist vorbei, aber das Turnier ist für Frankreich noch nicht beendet. Das Team von Deschamps tritt am 18. Juli zum Spiel um den dritten Platz an.

Der Gegner wird der Verlierer des Halbfinals zwischen England und Argentinien sein.

Dazu sagte Deschamps, dass die bisherige harte Arbeit nicht durch ein einziges Spiel zunichtegemacht werden dürfe. Er räumte jedoch erneut ein, dass der Gegner im Spiel gegen Spanien mehr gezeigt habe.

Deschamps denkt nicht an seine Zukunft

Nach der Niederlage wurde Deschamps auch nach seiner Zukunft gefragt. Der französische Trainer erklärte, dass er darüber derzeit nicht nachdenke, da der Fokus voll auf der Mannschaft liege.

„Im Moment denke ich nicht an mich selbst. Wir haben uns mit den Spielern ernsthaft auf dieses Spiel vorbereitet; unser Ziel war das Finale. Das haben wir nicht erreicht. Die Enttäuschung ist riesig“, sagte er.

Diese Worte zeigen deutlich die Stimmung im französischen Lager: Das Team kam mit großen Hoffnungen ins Halbfinale, blieb aber einen Schritt vor dem Finale stehen.

Eine schmerzhafte Lektion für Frankreich

Frankreich erhielt vor dem Halbfinale viel Lob. Viele waren bereit, Deschamps' Schützlinge erneut im Finale zu sehen. Doch im Spiel gegen Spanien waren nicht die Namen der Stars, sondern technische Präzision und mannschaftliche Kontrolle ausschlaggebend.

Deschamps deutete auf die Schiedsrichterleistung hin, verschwieg aber nicht die Wahrheit: Frankreich hat heute Abend schlechter gespielt als Spanien.

Nun stellt sich die Frage: Kann sich Frankreich für das Spiel um Bronze wieder aufrappeln, oder wird die Niederlage gegen Spanien die Stimmung des Teams für den Rest des Turniers zerstören?