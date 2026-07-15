Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus könnte in diesem Sommertransferfenster den Verein wechseln. Der talentierte brasilianische Angreifer steht kurz davor, seine Karriere in der italienischen Liga fortzusetzen.

Zamin.uz präsentiert die Details dieses erwarteten Transfers basierend auf Informationen renommierter Insider.

Großes Interesse von AC Mailand und ein überraschend niedriger Preis

Laut dem bekannten Sportjournalisten Fraser Fletcher ist die Führung von Arsenal bereit, den 28-jährigen brasilianischen Stürmer ziehen zu lassen. Derzeit zeigt der berühmte italienische Verein AC Mailand ernsthaftes Interesse und prüft aktiv die Transfermöglichkeiten.

Das Interessanteste daran ist, dass die Londoner nur 20 Millionen Pfund Sterling (ca. 24 Millionen Euro) fordern. Obwohl sein Vertrag noch über ein Jahr läuft, hat dieser niedrige Preis viele Fußballexperten überrascht.

Wie hat sich der Marktwert von Jesus verändert?

Gabriel Jesus wurde 2022 von Manchester Citymit großen Hoffnungen verpflichtet. Aufgrund von Verletzungen und mangelnder Konstanz ist sein Marktwert jedoch stark gesunken.

Indikator Finanzielle Zahlen und Fristen Transferkosten zu Arsenal (2022) 52 Millionen Euro Aktueller geforderter Preis (2026) 20 Millionen Pfund Sterling Marktwert laut Transfermarkt 17 Millionen Euro Aktuelles Vertragsende 30. Juni 2027

Wenn Zahlen sprechen: Statistik der letzten Saison

Der Rückgang des Transferwerts des Stürmers ist auch auf seine gesunkene Produktivität zurückzuführen. In der letzten Saison erhielt Jesus bei Arsenal nicht genügend Spielpraxis:

Gesamteinsätze: 27 Spiele (in allen Wettbewerben)

Erzielte Tore: 6 Tore

Vorlagen: 2 Assists

Für den AC Mailand ist dieser Transfer eine günstige Gelegenheit, die Offensive mit einem erfahrenen Spieler zu verstärken. Jesus selbst möchte in Italien einen Neuanfang wagen und seine Karriere wiederbeleben. Wir werden die Entwicklungen gemeinsam verfolgen.