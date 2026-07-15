Die erwartete Wende: Zidane übernimmt nach der WM 2026 die französische Nationalmannschaft!

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Die erwartete Wende: Zidane übernimmt nach der WM 2026 die französische Nationalmannschaft!

Ein lang erwartetes historisches Ereignis in der Fußballwelt steht bevor. Der legendäre Spieler und Trainer Zinédine Zidane wird nach Abschluss der Weltmeisterschaft 2026 die Leitung der französischen Nationalmannschaft übernehmen.

Dies gab der bekannte Insider und Journalist Fabrizio Romano auf seinem X-Account (ehemals Twitter) bekannt.

Zamin.uz präsentiert die Details dieser sensationellen Ernennung und die großen Veränderungen im französischen Team.

Die 14-jährige Ära von Deschamps geht zu Ende

Im Halbfinale der aktuellen Weltmeisterschaft verlor die französische Nationalmannschaft mit 0:2 gegen Spanien und schied aus dem Titelrennen aus. Nun kämpft das Team um den dritten Platz im Turnier.

Mit dem Ende dieses großen Turniers wird der berühmte Fachmann Didier Deschamps, der die französische Nationalmannschaft seit genau 14 Jahren betreut, sein Amt niederlegen. An seine Stelle tritt der Kandidat, auf den Millionen Fans seit Jahren gewartet haben — Zinédine Zidane.

Zidanes kosmische Erfolge als Trainer

Der heute 54-jährige Zinédine Zidane war zuletzt beim spanischen Verein Real Madrid tätig. Er trainierte die Madrilenen in zwei Amtszeiten (2016–2018 und 2019–2021) und stellte absolute Rekorde im Vereinsfußball auf.

Zidanes wichtigste Erfolge als Trainer:

Wettbewerb / Erfolg

Ergebnis

UEFA Champions League

3-maliger Sieger (in Folge)

Spanische La Liga

2-maliger Meister

Spanischer Supercup

2-maliger Gewinner

Legendäre Spielerkarriere und Zahlen

Als Spieler gilt Zidane als einer der größten Mittelfeldspieler in der Geschichte des Weltfußballs. Während seiner Karriere spielte er für die französischen Vereine Cannes und Bordeaux, den italienischen Verein Juventus sowie den spanischen Verein Real Madrid.

Historisches Tor: Zidane wurde 2003 mit Real Madrid spanischer Meister. Doch einer der glanzvollsten Momente seiner Karriere war das Finale der Champions League 2002 gegen den deutschen Verein Bayer Leverkusen, als er mit links ein magisches und entscheidendes Tor erzielte (2:1).

In der französischen Nationalmannschaft wurde er zum wahren Anführer:

Indikator (für Frankreich)

Zahlen

Gesamtzahl der Spiele

108

Erzielte Tore

31

Torvorlagen (Assists)

29

Mit der Nationalmannschaft gewann er 1998 Weltmeister, 2000 Europameister und 2006 Vize-Weltmeister Titel. Nun hoffen Millionen französischer Fans, dass Zidane dem Land auch als Trainer einen neuen Weltmeistertitel bescheren wird.

Zinédine ZidaneFrankreichWeltmeisterschaftFußballDidier Deschamps
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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