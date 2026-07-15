Was sagte der französische Präsident nach der Niederlage der Nationalmannschaft?

Die französische Nationalmannschaft verlor im Halbfinale der WM 2026 mit 0:2 gegen Spanien. Nach dem schwierigen Ergebnis wandte sich der französische Präsident Emmanuel Macron an beide Mannschaften: Er gratulierte Spanien und drückte seiner eigenen Mannschaft Dankbarkeit und Zuversicht für die Zukunft aus.

„Die Niederlage schmerzt“

Auf seinem X-Account gratulierte Macron Spanien zum Einzug ins Finale. Gleichzeitig dankte er den französischen Spielern für ihre Teilnahme am Turnier.

Er betonte, dass diese Niederlage zwar schwer zu verkraften sei, Frankreich aber immer noch über eine junge und talentierte Generation mit großem Potenzial verfüge.

„Diese Niederlage schmerzt, aber wir haben eine junge und talentierte Mannschaft, und eine glänzende Zukunft erwartet diese Generation“, schrieb Macron.

Diese Worte spiegeln auch die allgemeine Stimmung in Frankreich wider: Der Finaleinzug wurde erwartet, aber Spanien erwies sich im Halbfinale als stärker.

Spanien ist verdient ins Finale eingezogen

Im Halbfinale besiegte Spanien Frankreich mit 0:2. Mikel Oyarzabal eröffnete den Torreigen per Elfmeter, und Pedro Porro festigte die Führung in der zweiten Halbzeit.

Dieser Sieg brachte „La Roja“ zum zweiten Mal in ihrer Geschichte ins WM-Finale. Spanien erreichte bereits 2010 das WM-Finale und wurde in jenem Jahr Weltmeister.

Mannschaft Ergebnis Spanien erreichte das Finale Frankreich spielt um den dritten Platz Spielstand Frankreich 0:2 Spanien Finalgegner Sieger aus Argentinien gegen England

Ein schwerer Stopp für Frankreich

Viele erwarteten erneut ein Finale von der Mannschaft von Didier Deschamps. Frankreich war in den letzten Jahren ein beständiger Teilnehmer an großen Turnieren, mit einem Kader, zu dem Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise gehörten.

Im Spiel gegen Spanien konnte Frankreich jedoch seine Angriffskraft nicht voll entfalten. Spanien war in der Defensive diszipliniert und im Mittelfeld präzise und abgeklärt.

Macrons Botschaft war in diesem Sinne zweigeteilt: Anerkennung des Gegners und moralische Unterstützung für die eigenen Spieler.

Vertrauen in die junge Generation

Macrons Kommentar über eine „junge und talentierte Mannschaft“ kommt nicht von ungefähr. Es gibt große Hoffnungen für den aktuellen französischen Kader für die kommenden Jahre.

Obwohl die Mannschaft das Finale nicht erreichen konnte, haben sich einige Spieler während des Turniers bewiesen. Die Hauptfrage ist nun: Kann diese Generation die richtigen Lehren aus der Niederlage ziehen?

Im Fußball beginnt der wichtigste Wendepunkt manchmal nicht nach einer Meisterschaft, sondern nach einer schmerzhaften Niederlage.

Wer trifft im Finale auf Spanien?

Spanien trifft im Finale auf den Sieger des Halbfinales zwischen Argentinien und England. Das sorgt für noch mehr Spannung beim entscheidenden Spiel der Weltmeisterschaft.

Sollte Argentinien das Finale erreichen, spielt Spanien gegen den amtierenden Weltmeister unter der Führung von Lionel Messi . Wenn England gewinnt, treffen zwei große Schulen des europäischen Fußballs im Finale aufeinander.

Ein Bronzetest für Frankreich

Die Weltmeisterschaft ist für Frankreich noch nicht ganz vorbei. Die Mannschaft wird im Spiel um den dritten Platz antreten.

Psychologisch wird das jedoch nicht einfach. Einen Schritt vor dem Finale zu scheitern, ist für jeden Favoriten schwer. Jetzt müssen die Schützlinge von Deschamps zeigen, wie schnell sie sich von diesem Schlag erholen können.

Macrons Nachricht — ein Signal des Vertrauens, keine Kritik

Macron übte keine scharfe Kritik, sondern richtete eine unterstützende Botschaft an die französische Mannschaft. Er erkannte den Sieg Spaniens an, betonte aber auch, dass der französische Fußball eine Zukunft hat.

Diese Niederlage schmerzt Frankreich. Aber wie Macron sagte, ist die Geschichte dieser Generation möglicherweise noch nicht zu Ende.

Glauben Sie, dass Frankreich mit dieser Generation beim nächsten großen Turnier wieder ins Finale zurückkehren kann?