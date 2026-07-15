Дидье Дешам тан олди: Франция Испанияга нимада ютқазди?
ЖЧ-2026 яримфиналида Франция Испанияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, финал йўлланмасидан маҳрум бўлди. Учрашувдан кейин бош мураббий Дидье Дешам ҳакамлик бўйича саволлар борлигини айтди, аммо мағлубиятнинг асосий сабаби Франциянинг ўзида эканини ҳам тан олди.
“Техник жиҳатдан рақибдан қолишиб кетдик”
Дешам М6 телеканалига берган интервьюсида футболчилар руҳан ҳам, жисмонан ҳам чарчаганини таъкидлади. Аммо у баҳонани фақат чарчоқ ёки ҳакамликдан изламади.
“Холис бўлишимиз керак: биз техник жиҳатдан рақибдан қолишиб кетдик. Бу — бизнинг масъулиятимиз”, — деди Франция бош мураббийи.
Бу гап Франция мағлубиятининг энг муҳим хулосаси бўлди. Дешам жамоаси яримфиналда Испанияга қарши керакли аниқлик, тезлик ва совуққонликни кўрсата олмади.
Ҳакамлик бўйича савол қолди
Франция мураббийи ўйинда бир қатор баҳсли эпизодлар бўлганини яширмади. Айниқса, яримфинал каби катта ўйинни бошқарган ҳакамнинг даражаси ҳақида шама қилди.
“Бу даражадаги яримфинални бошқариш учун ушбу ҳакамнинг савияси етарлими? Мен бу саволга жавоб бермайман”, — деди Дешам.
Бироқ у мағлубиятни фақат ҳакамликка ағдаришни истамади. Унинг сўзларида асосий урғу Франциянинг ўз хатоларига қаратилди.
“Мағлубиятнинг асосий сабаби — биз ёмонроқ ўйнадик”
Дешамнинг энг муҳим тан олиши шу бўлди: Испания бу ўйинда кўпроқ нарса кўрсатди.
“Албатта, майдонда тортишувли вазиятлар кўп бўлди. Лекин мағлубиятнинг асосий сабаби — биз рақибдан ёмонроқ ўйнадик”, — деди у.
Франция мураббийи техник хатолар, хавфли ҳужумларга олиб келиши мумкин бўлган ноаниқ паслар ва қарор қабул қилишдаги камчиликлар юқори даражада жуда қимматга тушишини таъкидлади.
Дешам айтган муаммо
Франция учун оқибат
Техник хатолар
ҳужумлар узилиб қолди
Ноаниқ паслар
Испанияга хавфли вазиятлар учун имконият берилди
Жисмоний ва руҳий чарчоқ
ўйин темпини ушлаш қийинлашди
Баҳсли ҳакамлик
асабийликни кучайтирди
Испания назорати
Франция ўз ўйинини топа олмади
Испания устунлиги тан олинди
Дешам рақибнинг меҳнатини камситишни истамаслигини алоҳида айтди. Унинг фикрича, Испания ўйинни тўлиқ назорат қилди ва финалга муносиб чиқди.
Бу яримфиналда Франция кўпроқ индивидуал маҳоратга таянгандек кўринди. Испания эса жамоавий механизм сифатида ишлади: тўпни назорат қилди, хатоларни кутди ва имкониятлардан фойдаланди.
Футболда баъзан энг катта юлдузлар ҳам тўғри ишлаган тизим олдида ожиз қолади. Франция учун бу кеча айнан шундай бўлди.
Франция энди бронза учун ўйнайди
Финал орзуси тугади, аммо Франция учун турнир ҳали якунлангани йўқ. Дешам жамоаси 18 июль куни учинчи ўрин учун майдонга тушади.
Рақиб Англия — Аргентина яримфиналида мағлуб бўлган жамоа бўлади.
Дешам бу ҳақда гапирар экан, аввалги меҳнатни бир ўйин билан инкор этмаслик кераклигини айтди. Аммо Испанияга қарши баҳсда рақиб кўпроқ нарса кўрсатганини яна бир бор тан олди.
Дешам келажаги ҳақида ўйламаяпти
Мағлубиятдан кейин Дешамдан ўз келажаги ҳақида ҳам сўралди. Франция мураббийи ҳозир бу ҳақда ўйламаётганини, асосий эътибор жамоага қаратилганини билдирди.
“Ҳозир мен ўзим ҳақимда ўйлаётганим йўқ. Бу ўйинга футболчилар билан бирга жиддий тайёрландик, мақсадимиз финалга чиқиш эди. Бунга эришолмадик. Ранжишимиз жуда катта”, — деди у.
Бу гаплар Франция лагердаги кайфиятни очиқ кўрсатади: жамоа яримфиналга катта умид билан келган, аммо финалга бир қадам қолганда тўхтаб қолди.
Франция учун оғриқли сабоқ
Франция яримфиналгача кўп мақтов эшитди. Кўпчилик Дешам шогирдларини яна финалда кўришга тайёр эди. Аммо Испанияга қарши ўйинда юлдузлар номи эмас, техник аниқлик ва жамоавий назорат ҳал қилувчи бўлди.
Дешам ҳакамликка ишора қилди, лекин асосий ҳақиқатни яширмади: Франция бу кеча Испаниядан ёмонроқ ўйнади.
Энди савол бошқача: Франция бронза учун баҳсда ўзини тиклай оладими ёки Испаниядан учралган мағлубият жамоанинг бутун турнирдаги кайфиятини синдириб қўядими?
…