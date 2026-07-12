Килиан Мбаппе жароҳатидан фориғ бўлди: Франция сардори Испанияга қарши майдонга тушади

·0·Спорт
Килиан Мбаппе жароҳатидан фориғ бўлди: Франция сардори Испанияга қарши майдонга тушади

Франция терма жамоаси ва бутун дунёдаги футбол мухлислари енгил тин олишлари мумкин. Жамоа сардори Килиан Мбаппе Жахон чемпионати ярим финали олдидан жиддий жароҳат олмагани маълум бўлди. Реал Мадрид ҳужумчиси Марокашга қарши кечган чорак финал баҳсида тўпиғидан жароҳат олиб, майдонни эрта тарк этганидан сўнг, унинг кейинги ўйинларда иштирок этиши сўроқ остида қолаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бироқ Франция терма жамоаси қароргоҳидан олинган сўнгги кадрлар хавотирларга ўрин йўқлигини кўрсатмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, 27 ёшли ҳужумчи жамоа меҳмонхонасида афсонавий Тьерри Анри, Майкл Олисе ва Жеан-Пҳилиппе Матета билан бирга ҳазиллашиб, аъло кайфиятда вақт ўтказмоқда. Унинг ҳаракатларида тўпиқ соҳасидаги ноқулайликдан асар ҳам қолмагани кузатилган.

Дидиер Десчампс ва жамоа учун катта хушхабар

Сардорнинг сафга қайтиши бош мураббий Дидиер Десчампс учун улкан устунликдир. Марокаш билан ўйиннинг 77-дақиқасида Мбаппе алмаштирилганида, унинг оёғига муз боғлаб қўйилгани кўпчиликни хавотирга солган эди. Ўшанда мураббий Килианнинг тўпиғида бироз оғриқ борлигини тасдиқлаган, аммо Форбес нашри маълумотига кўра, футболчининг ўзи Далласдаги ярим финалга тўлиқ тайёр эканини билдирган.

Килиан Мбаппе жорий турнирда феноменал ўйин кўрсатмоқда. У ўз фаолияти давомида Жаҳон чемпионатларидаги голлари сонини 20 тага етказиб олди. Шунингдек, у Франция терма жамоаси тарихида 100 та голда бевосита иштирок этган (64 та гол ва 36 та ассист) илк футболчига айланди. Ҳозирда у 8 та гол билан "Олтин бутса" пойгасида Лионель Месси билан бир хил натижа қайд этиб турибди.

Тьерри Анридан махсус ташриф ва огоҳлантириш

Франция футболи афсонаси Тьерри Анри чорак финалдаги ғалабадан сўнг кийиниш хонасига кириб, футболчиларни табриклади. 1998-йилги Жаҳон чемпиони жамоанинг руҳини юқори баҳолади, бироқ уларни хотиржамликка берилмасликка чақирди. "Бундай иштиёқни кўриш жуда ёқимли, лекин биз ҳали фақат ярим финалдамиз. Биз охиригача боришни истаймиз", — дея таъкидлади Генри.

Франция терма жамоаси кетма-кет учинчи бор Жаҳон чемпионати финалига чиқишни мақсад қилган. Сешанба куни Испанияга қарши бўлиб ўтадиган баҳс турнирнинг энг шиддатли ўйинларидан бири бўлиши кутилмоқда. Мбаппенинг соғлом экани ва сафга қайтиши "учранглилар"нинг финал сари йўлини янада ойдинлаштиради.

ФранцияКилиан МбаппеЖаҳон ЧемпионатиРеал МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем жароҳати: Англия терма жамоаси юлдузининг ҳолати хавотир уйғотмоқдаЖуд Беллингем жароҳати: Англия терма жамоаси юлдузининг ҳолати хавотир уйғотмоқдаБугун, 18:39Месси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этдиМесси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этдиБугун, 18:04Кейн Норвегия мағлуб этилган ўйиндан сўнг мухлисларга мурожаат қилдиКейн Норвегия мағлуб этилган ўйиндан сўнг мухлисларга мурожаат қилдиБугун, 18:00Хулиан Альварес Англияга қарши ўйин олдидан очиқ баёнот бердиХулиан Альварес Англияга қарши ўйин олдидан очиқ баёнот бердиБугун, 17:56ЖЧ–2026да тарихий ҳолат: яримфиналга рейтингдаги энг кучли тўрт жамоа чиқдиЖЧ–2026да тарихий ҳолат: яримфиналга рейтингдаги энг кучли тўрт жамоа чиқдиБугун, 17:55«Бутунлай тушкун ҳолатдаман»: Макгрегор UFC 329 турниридаги мағлубияти ҳақида«Бутунлай тушкун ҳолатдаман»: Макгрегор UFC 329 турниридаги мағлубияти ҳақидаБугун, 17:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди