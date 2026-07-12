Килиан Мбаппе жароҳатидан фориғ бўлди: Франция сардори Испанияга қарши майдонга тушади
Франция терма жамоаси ва бутун дунёдаги футбол мухлислари енгил тин олишлари мумкин. Жамоа сардори Килиан Мбаппе Жахон чемпионати ярим финали олдидан жиддий жароҳат олмагани маълум бўлди. Реал Мадрид ҳужумчиси Марокашга қарши кечган чорак финал баҳсида тўпиғидан жароҳат олиб, майдонни эрта тарк этганидан сўнг, унинг кейинги ўйинларда иштирок этиши сўроқ остида қолаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бироқ Франция терма жамоаси қароргоҳидан олинган сўнгги кадрлар хавотирларга ўрин йўқлигини кўрсатмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, 27 ёшли ҳужумчи жамоа меҳмонхонасида афсонавий Тьерри Анри, Майкл Олисе ва Жеан-Пҳилиппе Матета билан бирга ҳазиллашиб, аъло кайфиятда вақт ўтказмоқда. Унинг ҳаракатларида тўпиқ соҳасидаги ноқулайликдан асар ҳам қолмагани кузатилган.
Дидиер Десчампс ва жамоа учун катта хушхабарСардорнинг сафга қайтиши бош мураббий Дидиер Десчампс учун улкан устунликдир. Марокаш билан ўйиннинг 77-дақиқасида Мбаппе алмаштирилганида, унинг оёғига муз боғлаб қўйилгани кўпчиликни хавотирга солган эди. Ўшанда мураббий Килианнинг тўпиғида бироз оғриқ борлигини тасдиқлаган, аммо Форбес нашри маълумотига кўра, футболчининг ўзи Далласдаги ярим финалга тўлиқ тайёр эканини билдирган.
Килиан Мбаппе жорий турнирда феноменал ўйин кўрсатмоқда. У ўз фаолияти давомида Жаҳон чемпионатларидаги голлари сонини 20 тага етказиб олди. Шунингдек, у Франция терма жамоаси тарихида 100 та голда бевосита иштирок этган (64 та гол ва 36 та ассист) илк футболчига айланди. Ҳозирда у 8 та гол билан "Олтин бутса" пойгасида Лионель Месси билан бир хил натижа қайд этиб турибди.
Тьерри Анридан махсус ташриф ва огоҳлантиришФранция футболи афсонаси Тьерри Анри чорак финалдаги ғалабадан сўнг кийиниш хонасига кириб, футболчиларни табриклади. 1998-йилги Жаҳон чемпиони жамоанинг руҳини юқори баҳолади, бироқ уларни хотиржамликка берилмасликка чақирди. "Бундай иштиёқни кўриш жуда ёқимли, лекин биз ҳали фақат ярим финалдамиз. Биз охиригача боришни истаймиз", — дея таъкидлади Генри.
Франция терма жамоаси кетма-кет учинчи бор Жаҳон чемпионати финалига чиқишни мақсад қилган. Сешанба куни Испанияга қарши бўлиб ўтадиган баҳс турнирнинг энг шиддатли ўйинларидан бири бўлиши кутилмоқда. Мбаппенинг соғлом экани ва сафга қайтиши "учранглилар"нинг финал сари йўлини янада ойдинлаштиради.
…