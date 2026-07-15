Манчестер Юнайтед аёллар жамоаси тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширмоқда

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед аёллар жамоаси тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширмоқда

Англия аёллар футболи оламида навбатдаги шов-шувли трансфер амалга оширилиш арафасида турибди. Франциялик иқтидорли ҳужумчи Мелвине Малард "Манчестер Юнайтед" сафини тарк этиб, Лондоннинг "Челси" клубига ўтишга яқин турибди. Ушбу келашув манчестерликлар учун тарихий аҳамиятга эга бўлиб, клуб рекорд даражадаги маблағ ишлаб олиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Гуардиан нашри хабарига кўра, трансфер қиймати бонуслар билан бирга 850 минг фунт стерлингга етиши мумкин. Аёллар футболи учун бу жуда катта сумма ҳисобланади ва у "Манчестер Юнайтед" тарихидаги энг қиммат сотув сифатида қайд этилади. Дастлабки маълумотларга кўра, кафолатланган тўлов миқдори 750 минг фунт атрофида бўлади.

Янги чақирув ва мураббий омили

26 ёшли Мелвине Маларднинг амалдаги шартномаси якунланишига бир йил қолган эди. "Манчестер Юнайтед" раҳбарияти футболчи билан келашувни узайтиришга ҳаракат қилган бўлса-да, ҳужумчи янги чақирувларни қабул қилишга қарор қилди. Клуб уни келаси йили текинга қўйиб юбормаслик учун айнан шу ёзда сотишни маъқул кўрди.

Ушбу трансферда "Челси"нинг янги бош мураббийи Сония Бомпастор муҳим рол ўйнади. Малард ва Бомпастор ўртасидаги муносабатлар ўн йилдан ортиқ вақтга бориб тақалади. Айнан Сония вақтида ёш иқтидор эгасини Реюнон оролидан "Лион" академиясига олиб келган эди. Эндиликда улар Лондон клубида яна бир бор кучларини бирлаштиришади.

Мавсум сарҳисоби ва келажак режалари

Ўтган мавсумда Мелвине Малард "Манчестер Юнайтед" сафида ёрқин ўйин кўрсатди. У аёллар ўртасидаги Чемпионлар лигасида 4 та гол уриб, жамоанинг илк бор чорак финалга чиқишига катта ҳисса қўшди. Шунингдек, Англия чемпионатида (ВСЛ) 18 та ўйинда майдонга тушиб, 6 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилди.

"Манчестер Юнайтед" бош мураббийи Марк Скиннер ушбу трансфердан тушган маблағни таркибни кучайтиришга сарфлашни режалаштирмоқда. Трансфер ойнаси 3-сентябрь куни ёпилишини ҳисобга олсак, жамоа яқин кунларда янги футболчиларни сотиб олиши кутилмоқда. "Челси" эса Маларднинг келиши билан ҳужум чизиғини янада кучайтириб, чемпионлик пойгасидаги мавқеини мустаҳкамламоқчи.

Манчестер ЮнайтедЧелсиМелвине МалардТрансферАёллар Футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абрамов жамоаси камбэк қилди: «Динамо» «Шўртан»ни мағлуб этдиАбрамов жамоаси камбэк қилди: «Динамо» «Шўртан»ни мағлуб этдиБугун, 00:16Ўзбекистонда шов-шувли лойиҳа: «Барселона» ўз академиясини очиши кутилмоқдаЎзбекистонда шов-шувли лойиҳа: «Барселона» ўз академиясини очиши кутилмоқдаБугун, 00:13Лионель Месси майдонда пиёда юриб натижа қайд этмоқда: Аргентиналик юлдузнинг янги рекордиЛионель Месси майдонда пиёда юриб натижа қайд этмоқда: Аргентиналик юлдузнинг янги рекордиБугун, 00:11Италия терма жамоасида кутилмаган бурилиш: Андреа Пирло бош мураббийликка асосий номзодИталия терма жамоасида кутилмаган бурилиш: Андреа Пирло бош мураббийликка асосий номзодКеча, 23:36ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиКеча, 23:33Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Кеча, 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди