Манчестер Юнайтед аёллар жамоаси тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширмоқда
Англия аёллар футболи оламида навбатдаги шов-шувли трансфер амалга оширилиш арафасида турибди. Франциялик иқтидорли ҳужумчи Мелвине Малард "Манчестер Юнайтед" сафини тарк этиб, Лондоннинг "Челси" клубига ўтишга яқин турибди. Ушбу келашув манчестерликлар учун тарихий аҳамиятга эга бўлиб, клуб рекорд даражадаги маблағ ишлаб олиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Гуардиан нашри хабарига кўра, трансфер қиймати бонуслар билан бирга 850 минг фунт стерлингга етиши мумкин. Аёллар футболи учун бу жуда катта сумма ҳисобланади ва у "Манчестер Юнайтед" тарихидаги энг қиммат сотув сифатида қайд этилади. Дастлабки маълумотларга кўра, кафолатланган тўлов миқдори 750 минг фунт атрофида бўлади.
Янги чақирув ва мураббий омили26 ёшли Мелвине Маларднинг амалдаги шартномаси якунланишига бир йил қолган эди. "Манчестер Юнайтед" раҳбарияти футболчи билан келашувни узайтиришга ҳаракат қилган бўлса-да, ҳужумчи янги чақирувларни қабул қилишга қарор қилди. Клуб уни келаси йили текинга қўйиб юбормаслик учун айнан шу ёзда сотишни маъқул кўрди.
Ушбу трансферда "Челси"нинг янги бош мураббийи Сония Бомпастор муҳим рол ўйнади. Малард ва Бомпастор ўртасидаги муносабатлар ўн йилдан ортиқ вақтга бориб тақалади. Айнан Сония вақтида ёш иқтидор эгасини Реюнон оролидан "Лион" академиясига олиб келган эди. Эндиликда улар Лондон клубида яна бир бор кучларини бирлаштиришади.
Мавсум сарҳисоби ва келажак режалариЎтган мавсумда Мелвине Малард "Манчестер Юнайтед" сафида ёрқин ўйин кўрсатди. У аёллар ўртасидаги Чемпионлар лигасида 4 та гол уриб, жамоанинг илк бор чорак финалга чиқишига катта ҳисса қўшди. Шунингдек, Англия чемпионатида (ВСЛ) 18 та ўйинда майдонга тушиб, 6 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилди.
"Манчестер Юнайтед" бош мураббийи Марк Скиннер ушбу трансфердан тушган маблағни таркибни кучайтиришга сарфлашни режалаштирмоқда. Трансфер ойнаси 3-сентябрь куни ёпилишини ҳисобга олсак, жамоа яқин кунларда янги футболчиларни сотиб олиши кутилмоқда. "Челси" эса Маларднинг келиши билан ҳужум чизиғини янада кучайтириб, чемпионлик пойгасидаги мавқеини мустаҳкамламоқчи.
…