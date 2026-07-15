Spaniens Nationaltrainer gibt Update zu den Verletzungen von Lamine Yamal und Pedro Porro

Der Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, hat nach dem Sieg im WM-Halbfinale gegen Frankreich die Sorgen um die Gesundheit der Leistungsträger Lamine Yamal und Pedro Porro ausgeräumt. Beide Spieler schienen während des 2:0-Sieges körperliche Probleme zu haben. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Während der Partie humpelte der junge Star des FC Barcelona, Lamine Yamal, mehrmals, was die Fans beunruhigte. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte Luis de la Fuente jedoch, er habe mit dem medizinischen Personal gesprochen und beim 17-jährigen Stürmer sei keine ernsthafte Verletzung festgestellt worden. Ihm zufolge wird der Spieler für das Finale am Sonntag bereit sein.

Die Situation um Verteidiger Pedro Porro könnte etwas komplizierter sein. Der Spieler von Tottenham musste in der 85. Minute aufgrund von Muskelschmerzen ausgewechselt werden und wurde durch Marcos Llorente ersetzt. Der Trainer merkte an, dass Porros Zustand auf eine Überbelastung zurückzuführen sein könnte und eine endgültige Diagnose erst nach einer medizinischen Untersuchung feststehen werde.

Luis de la Fuentes Gedanken zum Sieg

Laut Goal.com äußerte der Trainer seinen Stolz auf die taktische und körperliche Entwicklung seines Teams. Er ist der Meinung, dass der Sieg gegen den Weltmeister von 2018 kein Zufall war, sondern das Ergebnis tief verwurzelter Talente und harter Arbeit im spanischen Fußballsystem.

"Ich bin beeindruckt, wozu diese Mannschaft fähig ist, und unser Entwicklungspotenzial ist grenzenlos. Das ist kein Zufall: Es ist das Ergebnis von Talent, harter Arbeit, Hingabe und Widerstandsfähigkeit. Wir wussten, dass wir uns im Laufe des Turniers Schritt für Schritt steigern mussten, und wir sind derzeit in einer hervorragenden Form, sowohl fußballerisch als auch körperlich", betonte der spanische Trainer.

Luis de la Fuente hält spanische Spieler für weltweit einzigartig, wenn es darum geht, das Spiel zu verstehen. Er sagt, dieser Erfolg gehöre nicht nur der Nationalmannschaft, sondern allen Vereinen und Trainern des Landes. Obwohl sich das Team über den Finaleinzug freut, ist man sich bewusst, dass das Ziel noch nicht vollständig erreicht ist.

"Ein Finale ist nicht nur ein Ort für literarische Phrasen; man muss es spielen und gewinnen. Die schwierigste Hürde liegt noch vor uns. Ich schätze den Weg, den wir zurückgelegt haben; genau dieser Weg hat uns stark gemacht und lässt uns unsere Erfolge wertschätzen", schloss der Experte.

Die spanische Nationalmannschaft wartet nun auf ihren Gegner im entscheidenden Spiel der Weltmeisterschaft 2026. Dass Lamine Yamal gesund ist, erhöht die Titelchancen der "La Roja" zweifellos erheblich.