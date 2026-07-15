Die größte Show der Fußballgeschichte: Super-Bowl-Halbzeitshow beim WM-Finale 2026

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Die größte Show der Fußballgeschichte: Super-Bowl-Halbzeitshow beim WM-Finale 2026

Das Finale der Weltmeisterschaft 2026 soll nicht nur ein Sportereignis, sondern ein riesiges musikalisches und kulturelles Phänomen werden. Zum ersten Mal in der Fußballgeschichte wird im entscheidenden Spiel im MetLife Stadium in New Jersey eine Show im Super-Bowl-Stil präsentiert.

Zamin.uz präsentiert die Details dieser historischen Veränderungen im Weltfußball und der kommenden Show.

Wird die Halbzeitpause 15 Minuten überschreiten?

Nach den aktuellen Fußballregeln ist die Halbzeitpause auf maximal 15 Minuten festgelegt. Aufgrund der neuen FIFA-Initiative und des geplanten groß angelegten Musikprogramms könnte sich dieser Standard jedoch ändern.

Berichten der internationalen Presse zufolge könnte der Prozess, der den Auf- und Abbau der Bühnentechnik sowie einen 11-minütigen musikalischen Auftritt umfasst, die Halbzeitpause auf 25-30 Minuten verlängern. Diese Frage wird derzeit zwischen den Rundfunkanstalten und der FIFA intensiv diskutiert, da es auch technische Anforderungen in Bezug auf TV-Werbung und Sendezeit gibt.

Wer wird auf der Bühne stehen?

Als künstlerischer Leiter der Show wurde der berühmte Coldplay Frontmann Chris Martin ernannt. Er hat eine ähnliche Erfahrung bereits bei der kürzlich stattgefundenen FIFA-Klub-Weltmeisterschaft erfolgreich getestet.

Die Finalshow wird ein „Star-Aufgebot“ präsentieren:

  • Madonna, Shakira und BTS — die Co-Headliner der Show.

  • Justin Bieber — ein weiterer Hauptkünstler des Programms.

  • Burna Boy und Gustavo Dudamel — sorgen für musikalische Vielfalt.

  • Zusätzliche Programme: Der PS22-Chor sowie die beliebten Kinderfiguren aus der „Sesamstraße“ (Sesame Street) und der „Muppet Show“ werden ebenfalls auf der Bühne zu sehen sein.

Der wohltätige Zweck der Show

Dieses Projekt dient nicht nur der Unterhaltung, sondern verfolgt eine große soziale Mission. Das Konzert findet in Partnerschaft mit der Organisation Global Citizen statt.

Hauptziel: FIFA Global Citizen Education Fund 100 Millionen US-Dollar zu sammeln. Diese Mittel werden verwendet, um Bildungschancen für Kinder weltweit zu erweitern und Bedingungen für sie zu schaffen, Fußball zu spielen.

Die Abschlusszeremonie wird ebenfalls eine eigene Show

Etwa eineinhalb Stunden vor Beginn des Finalspiels findet die feierliche Abschlusszeremonie der Weltmeisterschaft statt. Es wird erwartet, dass Robbie Williams, Nicole Scherzinger und der Hollywood-Star Tom Cruise daran teilnehmen.

Das diesjährige Finale verspricht eines der größten Spektakel der Menschheitsgeschichte zu werden, bei dem Fußball, Musik und Wohltätigkeit vereint werden. Fußballfans warten sehnsüchtig auf den 19. Juli!

WM 2026FIFAFußballSuper BowlMusik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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