Sir Geoff Hurst: Harry Kane ist der beste Stürmer in der Geschichte Englands

Die lebende Legende des englischen Fußballs und Held der Weltmeisterschaft 1966, Sir Geoff Hurst, äußerte sich lobend über den aktuellen Kapitän der Nationalmannschaft, Harry Kane. Er betonte, dass der Stürmer des FC Bayern München mit seinen Leistungen und Führungsqualitäten alle seine Vorgänger in der Geschichte des Landes, einschließlich der Stars der goldenen Ära, übertroffen habe. Dies berichtet Goal.com .

Vor dem entscheidenden Halbfinale der Weltmeisterschaft in Nordamerika gegen Argentinien gab Hurst der offiziellen Website der englischen Nationalmannschaft ein Interview. Darin bezeichnete der legendäre ehemalige Spieler Kane als den größten Torschützen (GOAT) in der Geschichte Englands. Seiner Meinung nach ist Harry Kane nicht nur bei der Anzahl der Tore, sondern auch in der Spielqualität unübertroffen.

"Seine Torbilanz wird nur sehr schwer zu brechen sein, deshalb würde ich ihn als den Besten Englands bezeichnen. Kanes Statistiken sind erstaunlich – er rettet die Mannschaft in den Spielen, an denen er teilnimmt, und besonders in den wichtigsten Momenten, wie wir bei diesem Turnier sehen", betonte Geoff Hurst.

Führung und Vergleich mit Bobby Moore

Hurst verglich Kane mit seinem ehemaligen Teamkollegen, dem legendären Kapitän Bobby Moore. Seinen Worten zufolge ist Harry Kane ein wahrer Anführer, der das Team auf und neben dem Platz vereinen kann. Diese Eigenschaft sei für die Mannschaft unter der Leitung von Thomas Tuchel von entscheidender Bedeutung.

"Seine Führungsqualitäten sind deutlich sichtbar. Mit den Spielern nach dem Spiel zu sprechen und sie zu inspirieren, ist sehr wichtig. Kane ist nicht nur im Fußball, sondern auch im Leben ein Vorbild. Er hat einen Charakter genau wie Bobby Moore", sagt der einzige englische Spieler, der im Finale 1966 einen Hattrick erzielte.

Hurst äußerte sich auch zum Nationaltrainer Thomas Tuchel. Obwohl in der Geschichte noch nie eine Mannschaft unter der Leitung eines ausländischen Trainers Weltmeister geworden ist, glaubt Hurst, dass die Vorbereitung des deutschen Spezialisten und die Atmosphäre, die er im Team geschaffen hat, diese Tradition beenden werden.

Während des Interviews erklärte Hurst die gesunde Atmosphäre innerhalb des Teams am Beispiel des Stars von Real Madrid, Jude Bellingham. Bellinghams humorvolle Reaktion auf Tuchels Kritik nach dem Viertelfinale überraschte den legendären Stürmer. Seiner Meinung nach ist solch ein Vertrauen und diese Freiheit ein wichtiger Schritt der Mannschaft in Richtung Meisterschaft.