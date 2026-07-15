Xiaomi erreicht ein neues Sicherheitsniveau: Nicht brennbare und überhitzungssichere Powerbank

·33·Technologie
Xiaomi erreicht ein neues Sicherheitsniveau: Nicht brennbare und überhitzungssichere Powerbank

Der chinesische Technologieriese Xiaomi hat eine revolutionäre Neuerung auf dem Markt für tragbare Ladegeräte vorgestellt. Das Unternehmen präsentierte seine erste Powerbank der neuen Generation, die hohen Sicherheitsstandards entspricht. Das Gerät zeichnet sich dadurch aus, dass es selbst unter extremen Bedingungen nicht brennt oder explodiert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Modell Xiaomi Power Bank 20000 22.5W ist das erste Produkt, das vollständig dem neuen nationalen Sicherheitsstandard für tragbare Ladegeräte in China entspricht. Laut Ixbt.com wird das neue Gadget ab dem 22. Juli auf dem chinesischen Markt zu einem Preis von etwa 22 USD (149 Yuan) erhältlich sein.

Die Besonderheit des Geräts liegt in seinem internen Aufbau: Anstelle einer großen Batterie haben die Ingenieure zwei separate Batterien mit jeweils 10 000 mAh Kapazität verwendet. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Energieverteilung, sondern erhöht auch das allgemeine Sicherheitsniveau des Geräts erheblich. Die Powerbank mit einer Gesamtkapazität von 20 000 mAh unterstützt eine Ladeleistung von 22,5 W.

Extremtests und Langlebigkeit

Um die Zuverlässigkeit dieses Modells zu beweisen, hat Xiaomi es einer Reihe strenger Tests unterzogen. Der Hersteller gibt an, dass das Batteriegehäuse selbst dann nicht Feuer fängt, wenn es mit einer Nadel von 4 mm Durchmesser durchstochen wird. Obwohl dies als eines der gefährlichsten Szenarien für Lithium-Ionen-Batterien gilt, hat die neue Technologie dieses Risiko eliminiert.

Darüber hinaus hat das Gerät folgende Tests erfolgreich bestanden:

  • Stabiler Betrieb bei hohen Temperaturen bis zu 135 °C;
  • Überladung mit einer Leistung, die 1,3-mal höher als die normale Spannung ist;
  • Kompression unter einem Druck von etwa 1,3 Tonnen;
  • Langzeitnutzungstest (Verschleiß) bestehend aus 300 Zyklen.
Technisch erfüllt das Gerät alle modernen Anforderungen. Das Gehäuse verfügt über einen USB-A- und zwei USB-C-Anschlüsse, sodass Benutzer mehrere Gadgets gleichzeitig aufladen können. Ein speziell integriertes Kabel erhöht zudem den Bedienkomfort.

Durch intelligente Steuerungsfunktionen können Benutzer den aktuellen Status der Batterie überprüfen und Informationen zum Batteriezustand abrufen. Solche Innovationen festigen die Position von Xiaomi als zuverlässige Marke, die nicht nur erschwinglich ist, sondern auch internationale Sicherheitsanforderungen erfüllt.

XiaomiPower BankTechnologieGadgetSicherheit
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Internet-Mitbegründer Vint Cerf entwickelt neuen Standard für KI-AgentenInternet-Mitbegründer Vint Cerf entwickelt neuen Standard für KI-AgentenHeute, 17:27Indisches Startup Emergent steigert seinen Wert in sechs Monaten um das FünffacheIndisches Startup Emergent steigert seinen Wert in sechs Monaten um das FünffacheHeute, 17:25Honor stellt die multifunktionale 11-Dollar-Taschenlampe Honor Life vorHonor stellt die multifunktionale 11-Dollar-Taschenlampe Honor Life vorHeute, 17:24Startup Oak läutet eine neue Ära der Cybersicherheit ein: KI-Agenten unter KontrolleStartup Oak läutet eine neue Ära der Cybersicherheit ein: KI-Agenten unter KontrolleHeute, 16:27China revolutioniert die Neurotechnologie: Erstmals Gehirnimplantat bei einem Patienten eingesetztChina revolutioniert die Neurotechnologie: Erstmals Gehirnimplantat bei einem Patienten eingesetztHeute, 16:23Ehemaliger SpaceX-Ingenieur will die Raumfahrtindustrie revolutionieren: 65 Millionen Dollar für das Senra-ProjektEhemaliger SpaceX-Ingenieur will die Raumfahrtindustrie revolutionieren: 65 Millionen Dollar für das Senra-ProjektHeute, 15:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch