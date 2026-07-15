Xiaomi erreicht ein neues Sicherheitsniveau: Nicht brennbare und überhitzungssichere Powerbank

Der chinesische Technologieriese Xiaomi hat eine revolutionäre Neuerung auf dem Markt für tragbare Ladegeräte vorgestellt. Das Unternehmen präsentierte seine erste Powerbank der neuen Generation, die hohen Sicherheitsstandards entspricht. Das Gerät zeichnet sich dadurch aus, dass es selbst unter extremen Bedingungen nicht brennt oder explodiert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Modell Xiaomi Power Bank 20000 22.5W ist das erste Produkt, das vollständig dem neuen nationalen Sicherheitsstandard für tragbare Ladegeräte in China entspricht. Laut Ixbt.com wird das neue Gadget ab dem 22. Juli auf dem chinesischen Markt zu einem Preis von etwa 22 USD (149 Yuan) erhältlich sein.

Die Besonderheit des Geräts liegt in seinem internen Aufbau: Anstelle einer großen Batterie haben die Ingenieure zwei separate Batterien mit jeweils 10 000 mAh Kapazität verwendet. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Energieverteilung, sondern erhöht auch das allgemeine Sicherheitsniveau des Geräts erheblich. Die Powerbank mit einer Gesamtkapazität von 20 000 mAh unterstützt eine Ladeleistung von 22,5 W.

Extremtests und Langlebigkeit

Um die Zuverlässigkeit dieses Modells zu beweisen, hat Xiaomi es einer Reihe strenger Tests unterzogen. Der Hersteller gibt an, dass das Batteriegehäuse selbst dann nicht Feuer fängt, wenn es mit einer Nadel von 4 mm Durchmesser durchstochen wird. Obwohl dies als eines der gefährlichsten Szenarien für Lithium-Ionen-Batterien gilt, hat die neue Technologie dieses Risiko eliminiert.

Darüber hinaus hat das Gerät folgende Tests erfolgreich bestanden:

Stabiler Betrieb bei hohen Temperaturen bis zu 135 °C;

Überladung mit einer Leistung, die 1,3-mal höher als die normale Spannung ist;

Kompression unter einem Druck von etwa 1,3 Tonnen;

Langzeitnutzungstest (Verschleiß) bestehend aus 300 Zyklen.

Technisch erfüllt das Gerät alle modernen Anforderungen. Das Gehäuse verfügt über einen USB-A- und zwei USB-C-Anschlüsse, sodass Benutzer mehrere Gadgets gleichzeitig aufladen können. Ein speziell integriertes Kabel erhöht zudem den Bedienkomfort.

Durch intelligente Steuerungsfunktionen können Benutzer den aktuellen Status der Batterie überprüfen und Informationen zum Batteriezustand abrufen. Solche Innovationen festigen die Position von Xiaomi als zuverlässige Marke, die nicht nur erschwinglich ist, sondern auch internationale Sicherheitsanforderungen erfüllt.