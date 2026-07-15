Kylian Mbappé gesteht Niederlage ein: „Fußball wartet auf niemanden“

Die französische Nationalmannschaft verlor im Halbfinale der WM 2026 mit 0:2 gegen Spanien und verpasste den Einzug ins Finale. Nach dem Spiel Kylian Mbappé gab offen zu, dass der Plan des Teams nicht aufging, und betonte, dass man aus dieser schweren Niederlage Lehren ziehen müsse.

„Wir konnten unser Spiel nicht aufziehen“

Laut Mbappé konnte Frankreich gegen Spanien nicht das erwartete taktische, technische und spielerische Niveau abrufen.

„Man kann kein WM-Halbfinale gewinnen, wenn man seine Aufgabe nicht richtig erfüllt“, sagte der französische Anführer.

Dies war das deutlichste Fazit Frankreichs nach der Niederlage. Denn das Team von Didier Deschamps wurde von Spanien nicht nur beim Ergebnis, sondern auch spielerisch übertroffen.

Es gab einen Plan, aber er funktionierte nicht

Frankreichs Hauptziel war es, Spanien früh in der gegnerischen Hälfte unter Druck zu setzen. Mbappé erklärte, das Team habe den Gegner früh stören und verhindern wollen, dass „La Roja“ in ihren langsamen, kontrollierten Rhythmus findet.

Doch dieser Plan ging nicht auf.

Spanien ließ den Ball ruhig laufen, dominierte das Mittelfeld und nahm Frankreich aus dem Spiel. Auch der Guardian berichtete, dass Mbappé zugab, Frankreich habe den Plan des hohen Pressings nicht umsetzen können.

Frankreichs Plan Was passierte in der Realität? Spanien durch hohes Pressing unter Druck setzen der Druck war nicht effektiv genug Den Rhythmus des Gegners stören Spanien kontrollierte das Spiel Im Mittelfeld dagegenhalten Frankreich war oft unterlegen Das Finale erreichen das Team schied im Halbfinale aus

Warum war Spanien so gefährlich?

Mbappé bewertete Spanien als spielerisch stärker in der Spielkontrolle. Dieser Unterschied war im Halbfinale entscheidend.

Spanien ließ Frankreich kaum Raum für Konter. Bei Ballverlust übten sie sofort Druck aus und ließen Mbappé und seine Mitspieler nicht richtig ins Spiel kommen.

Frankreich konnte seine stärksten Waffen – Schnelligkeit und individuelle Klasse – nicht voll ausspielen. Weder Mbappé noch Dembélé oder Olise konnten genug Gefahr erzeugen, um das Spiel zu drehen.

„Unser Ziel war es, das Finale zu erreichen und Geschichte zu schreiben“

Mbappé machte kein Geheimnis daraus, wie schwer diese Niederlage für Frankreich wiegt. Er betonte, das Hauptziel des Teams sei es gewesen, das Finale zu erreichen und Geschichte zu schreiben.

Frankreich gehörte in den letzten Jahren bei Weltmeisterschaften immer zu den Favoriten. Daher wird das Ausscheiden im Halbfinale nicht als normales Ergebnis, sondern als verpasste große Chance wahrgenommen.

„Die gesamte Mannschaft ist derzeit am Boden zerstört; es ist schwer in Worte zu fassen, wie enttäuscht die Jungs sind“, sagte Mbappé.

Niederlagen mit erhobenem Haupt akzeptieren

Der französische Anführer sagte, dass das Team auch nach der Niederlage die Fassung nicht verlieren dürfe. Seiner Meinung nach müsse man eine Niederlage genauso akzeptieren wie einen Sieg.

Dies ist ein wichtiges Signal von Mbappé als Kapitän. Er versteckte sich nicht hinter Schiedsrichterentscheidungen, Glück oder externen Faktoren. Im Gegenteil, er gab offen zu, dass Frankreich seine Aufgabe nicht erfüllt hat.

Solche Eingeständnisse sind im Fußball wichtig. Denn große Mannschaften überwinden Niederlagen nicht mit Ausreden, sondern mit Analyse.

„Fußball wartet auf niemanden“

Das war Mbappés stärkste Aussage: Fußball wartet auf niemanden.

Dieser Satz ist eine schmerzhafte Wahrheit für Frankreich und auch für Mbappé selbst. Ein Turnier ist beendet, aber das nächste Kapitel muss beginnen. Das Team muss diese Niederlage hinter sich lassen, sich erholen und sich auf neue Ziele vorbereiten.

Der Guardian schrieb ebenfalls, dass Mbappé sagte, Frankreich müsse dieses Scheitern hinter sich lassen und daraus lernen.

Was ändert sich jetzt für Frankreich?

Die Niederlage gegen Spanien wird in Frankreich sicherlich zu großen Analysen führen. Es gibt viele Fragen: Warum funktionierte das Pressing nicht? Warum hatte der Gegner im Mittelfeld so viel Freiheit? Warum konnten die Führungsspieler im Halbfinale das Spiel nicht an sich reißen?

Die Antworten auf diese Fragen werden für das Team um Deschamps, die Spieler und den Verband wichtig sein. Denn das Potenzial Frankreichs ist riesig, doch das Spiel gegen Spanien zeigte, dass sich dieses Potenzial nicht immer in Ergebnisse ummünzen lässt.

Spanien im Finale, Frankreich vor der Aufarbeitung

Spanien steht im Finale. Frankreich steht kurz davor, das Turnier mit einem schweren mentalen Schlag zu beenden.

Mbappé sprach nach der Niederlage wie ein echter Anführer: Er gab zu, erklärte, suchte keine Ausreden und sagte, man müsse nach vorne blicken.

Die Hauptfrage ist nun: Wird Frankreich wirklich aus dieser Niederlage lernen, oder wird sie als eine weitere große Generation in Erinnerung bleiben, die eine weitere große Chance verpasst hat?