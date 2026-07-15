Lionel Messi eine unaufhaltsame Kraft: Eine Warnung vor dem Halbfinale zwischen Argentinien und England

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Lionel Messi eine unaufhaltsame Kraft: Eine Warnung vor dem Halbfinale zwischen Argentinien und England

Das Halbfinale der Weltmeisterschaft zwischen Argentinien und England ist nicht nur ein Duell zweier Giganten, sondern auch ein Kräftemessen zwischen dem größten Star des Fußballs, Lionel Messi, und der englischen Defensive. Vor dieser historischen Begegnung warnen Experten und ehemalige Spieler England vor der drohenden Gefahr. Insbesondere Messis ehemaliger Teamkollege Federico Fernandez betont, dass es eine fast unmögliche Aufgabe sei, den achtfachen Ballon d'Or-Gewinner zu stoppen, berichtet Goal.com. berichtet .

Federico Fernandez ist der Meinung, dass Lionel Messi in der Lage ist, jedes taktische System auf dem Platz zu zerstören. In einem Interview mit talkSPORT erklärte er, dass in den letzten 20 Jahren Trainer weltweit nach Wegen gesucht haben, Messi zu neutralisieren, die meisten jedoch gescheitert sind. Fernandez betonte, dass er es sogar im Training vermeide, gegen Messi zu spielen, da dessen Bewegungen unvorhersehbar seien.

Taktischer Kampf: Thomas Tuchel und seine Pläne

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel geht die Situation etwas anders an. Während der deutsche Taktiker Messis Brillanz anerkennt, zeigt er sich zuversichtlich hinsichtlich des defensiven Potenzials seines Teams. Er erinnerte daran, dass sie in der vorherigen Runde gefährliche Stürmer wie Erling Haaland stoppen konnten, und deutete an, dass auch gegen den argentinischen Kapitän ein würdiger Widerstand möglich sei.

„Es ist erstaunlich, wie er jedes Mal auf unterschiedliche Weise über das Schicksal eines Spiels entscheidet. Er findet die Räume und die richtigen Momente. Wir müssen mutig um ihn herum agieren und die Bälle, die zu ihm gelangen, blockieren. Lionel Messi ist anders als Erling Haaland, aber wir haben einen Plan dafür“, betonte Tuchel. Laut Goal.com erwägt das englische Lager auch den Einsatz einer Manndeckung gegen Messi.

Mannschaftsspiel oder individuelle Klasse?

Der englische Kapitän Harry Kane betonte, dass es gefährlich sei, sich nur auf einen Spieler zu konzentrieren. Seiner Ansicht nach besteht Argentinien nicht nur aus Messi, sondern ist ein starkes, eingespieltes Team. Kane forderte seine Mannschaft auf, sich auf den gesamten Kader des Gegners vorzubereiten. „Wir spielen nicht gegen Messi, wir spielen gegen Argentinien. Er ist der beste Spieler der Welt, aber wir müssen gegen ihre kollektive Einheit kämpfen“, sagte der erfahrene Stürmer.

Lionel Messi hat in diesem Turnier bisher 8 Tore erzielt und führt die Torschützenliste an. Der 39-jährige Star wird zweifellos alles daran setzen, eine der letzten großen Trophäen seiner Karriere zu verteidigen. England trifft zum ersten Mal in seiner Geschichte in einem offiziellen Spiel auf Messi, was das Interesse an der Partie weiter steigert.

Dieses Halbfinale ist nicht nur der Kampf um das Finalticket, sondern auch ein Zusammenprall von Fußballphilosophien. Ob die Warnungen von Fernandez berechtigt sind oder Tuchels Taktik aufgeht, werden wir in den nächsten Stunden erfahren. Auf jeden Fall wird dieses Spiel einen bleibenden Eindruck in der Geschichte des Weltfußballs hinterlassen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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