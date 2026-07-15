UFC-Legende Khabib Nurmagomedov gratulierte seinem Teamkollegen Zubaira Tukhugov nach dem Sieg Spaniens gegen Frankreich im Halbfinale der WM 2026. Tukhugov ist als Fan der spanischen Nationalmannschaft bekannt, und „La Roja“ zog mit einem 2:0-Sieg ins Finale ein.

Khabibs Glückwünsche an die Spanien-Fans

Nurmagomedov reagierte in den sozialen Medien auf den Finaleinzug Spaniens und erwähnte dabei besonders seinen Teamkollegen Zubaira Tukhugov.

„Ich gratuliere unserem Bruder und allen Fans, die die spanische Nationalmannschaft unterstützen. Sie haben wirklich Fußball auf hohem Niveau gezeigt“, schrieb Khabib.

Dieser Beitrag zeigte, dass große Spiele in der Fußballwelt nicht nur im Rampenlicht von Spielern und Fans stehen, sondern auch von anderen Sportstars.

Ein besonderer Abend für Tukhugov

Zubaira Tukhugov ist UFC-Fans bestens bekannt. Er ist weithin als Vertreter von Khabibs Team bekannt. Diesmal stand er als Fußballfan im Mittelpunkt.

Der Sieg Spaniens gegen Frankreich wurde für Tukhugov zu einem persönlichen freudigen Ereignis. Khabibs Glückwünsche machten diese Situation noch interessanter.

Im Sport beschränkt sich Kameradschaft manchmal nicht nur auf das Oktagon oder das Fitnessstudio. Auch an einem Fußballabend fand ein „brüderlicher“ Gruß seinen Platz.

Spanien hat wirklich ein hohes Niveau gezeigt

Spanien besiegte Frankreich im Halbfinale mit 2:0. Laut Reuters eröffnete Mikel Oyarzabal den Torreigen per Elfmeter, und Pedro Porro erzielte das zweite Tor, um Spanien ins Finale zu führen.

„La Roja“ neutralisierte in diesem Spiel die wichtigsten Angriffswaffen Frankreichs durch Ballbesitz, hohes Pressing und defensive Disziplin.

Spiel Ergebnis Spanien — Frankreich 2:0 Tore Oyarzabal, Pedro Porro Ergebnis Spanien erreichte das Finale Gegner im Finale Sieger aus Argentinien — England

Khabib hat Spanien schon früher gelobt

Dies ist nicht Khabibs erstes Interesse am spanischen Fußball. Zuvor äußerte er sich positiv über die spanische Nationalmannschaft und nannte sie als einen der stärksten Kandidaten im Turnier.

Das Spiel Spaniens gegen Frankreich untermauerte diese Meinung erneut. Das Team gewann einen ruhigen, aber sehr souveränen Sieg gegen einen der Favoriten.

Wer wird der Gegner im Finale sein?

Spanien trifft im Finale auf den Sieger des Spiels Argentinien — England.

Dieses Halbfinale findet am 15. Juli statt. Das siegreiche Team tritt am 19. Juli gegen Spanien um die Trophäe der WM 2026 an.

Wenn Argentinien das Finale erreicht, wird Spanien Lionel Messi gegen den amtierenden Champion unter der Führung von spielen. Wenn England gewinnt, kommt es im Finale zu einem weiteren großen Duell im europäischen Fußball.

Freude vom Oktagon bis zum Fußball

Khabib Nurmagomedovs Glückwünsche zeigten, dass dieser Sieg nicht nur bei Spanien-Fans, sondern in der gesamten Sportwelt Anklang fand.

Der 2:0-Sieg gegen Frankreich brachte Spanien ins Finale. Für Zubaira Tukhugov wurde dieser Abend aufgrund seiner Unterstützung für sein Team zu einem unvergesslichen Ereignis.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Kann die spanische Mannschaft, der Khabib gratuliert hat, auch im Finale Fußball auf so hohem Niveau zeigen?