China revolutioniert die Neurotechnologie: Erstmals Gehirnimplantat bei einem Patienten eingesetzt

Ein bedeutender Durchbruch in der Welt der Medizin und Hochtechnologie: In China wurde erstmals ein Neuroimplantat bei einem Patienten eingesetzt – nicht im Rahmen klinischer Studien, sondern direkt auf ärztliche Anordnung. Diese Operation, die von Spezialisten des Huashan-Krankenhauses der Fudan-Universität in Shanghai durchgeführt wurde, hat die Verbindung zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern auf eine neue Stufe gehoben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der operierte Patient erlitt vor zehn Jahren bei einem Autounfall eine Rückenmarksverletzung. Infolge dieses Unfalls war die Beweglichkeit seiner Hände eingeschränkt, und er verlor die Fähigkeit, sich selbst zu versorgen. Chinesische Chirurgen implantierten erfolgreich das NEO-System – ein invasives Neurointerface in der Größe einer Münze – in sein Gehirn.

Wie funktioniert das NEO-System?

Das NEO-Gerät übernimmt die Funktion, Gehirnsignale zu sammeln und zu dekodieren. Es erkennt die Bewegungsabsicht des Menschen und schafft einen Informationskanal zwischen dem Gehirn und einem externen Gerät. In diesem Fall werden die Gehirnsignale an einen speziellen Roboterhandschuh übertragen, was es dem Patienten ermöglicht, Handfunktionen teilweise wiederherzustellen und tägliche Aufgaben zu erledigen.

Ärzte geben an, dass die Vitalwerte des Patienten nach der Operation normal sind und die Signale der Gehirnaktivität stabil und von hoher Qualität sind. Dies deutet darauf hin, dass sich der implantierte Chip erfolgreich in den menschlichen Körper integriert hat. Diese Technologie wird als ernsthafter Konkurrent zum Projekt Neuralink von Elon Musk angesehen.

Laut ixbt.com ist der erstaunliche Aspekt dieses Projekts die kurze Zeit bis zur praktischen Umsetzung. Nur vier Monate nachdem das Implantat von der chinesischen Arzneimittelbehörde zugelassen wurde, kam es bei einem echten Patienten zum Einsatz. Derzeit ist das Gerät für den breiten Gebrauch zugelassen und wurde sogar in Krankenversicherungsprogramme aufgenommen.

Chinas globale Ziele

Die chinesische Regierung hat ehrgeizige Pläne für die Entwicklung der Brain-Computer-Interface (BCI)-Industrie festgelegt. Bis 2027 soll die Anzahl solcher Operationen im Land drastisch erhöht werden, und bis 2030 ist die Aufnahme der Serienproduktion dieser Produkte geplant. In Zukunft strebt China den Aufbau eines technologischen Clusters auf nationaler Ebene in diesem Bereich an.

Dieser Erfolg ist nicht nur ein Hoffnungsschimmer für gelähmte Patienten, sondern zeigt auch Chinas Streben nach Führung im globalen Technologiewettlauf. Während solche Technologien früher nur unter Laborbedingungen getestet wurden, werden sie nun zu einem Teil der täglichen medizinischen Praxis.