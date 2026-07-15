Zlatan Ibrahimovic über Spanien und Rodri: Heute hat der Fußball gewonnen

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Zlatan Ibrahimovic über Spanien und Rodri: Heute hat der Fußball gewonnen

Im Halbfinale der Weltmeisterschaft sicherte sich die spanische Nationalmannschaft einen überzeugenden Sieg gegen Frankreich und zog ins Finale ein. Das im Stadion von Dallas ausgetragene Spiel zog die Aufmerksamkeit der Fans nicht nur durch das Ergebnis auf sich, sondern auch durch das hohe spielerische Niveau der "La Furia Roja". Auch die Fußballlegende Zlatan Ibrahimovic äußerte sich nach der Partie dazu. Dies berichtet Goal.com .

Der ehemalige schwedische Stürmer lobte den Spielstil Spaniens und betonte, dass auf dem Platz der wahre Fußball dominiert habe. Seiner Meinung nach hielten die Schützlinge von Luis de la Fuente die Initiative von der ersten bis zur letzten Minute fest in ihren Händen. In einem Interview mit FOX Sports bezeichnete Ibrahimovic den Sieg Spaniens als einen "Sieg des Fußballs".

Rodri — Das Herz des spanischen Spiels

Während seiner Ausführungen ging Zlatan Ibrahimovic besonders auf den Mittelfeldspieler von Manchester City, Rodri, ein. Er beschrieb den spanischen defensiven Mittelfeldspieler als einen "talentierten und unglaublichen" Akteur. Rodri war in jedem Bereich des Spielfelds präsent und leistete unvergleichliche Arbeit beim Unterbinden französischer Angriffe sowie beim Aufbau des eigenen Spiels.

"Ich komme nicht umhin, über Rodri zu sprechen, er war heute überall. Was für ein fantastisches Spiel, was für ein fantastischer Spieler! Er gehört normalerweise zu den Spielern, die nicht genug Anerkennung bekommen, aber in diesem Spiel hat er eine großartige Leistung gezeigt. Heute hat der wahre Fußball gewonnen", betonte Ibrahimovic.

Die spanische Nationalmannschaft zeigte eine Rückkehr zu ihrem traditionellen Ballbesitzfußball und ihrem hohen Pressing. Die französischen Stars wirkten angesichts der rhythmischen Pässe und der unermüdlichen Laufarbeit des Teams von Luis de la Fuente hilflos. Laut Goal.com basierte jede Aktion Spaniens auf einem präzisen Plan und einem starken Siegeswillen.

Ein mutiger Schritt in Richtung Finale

Nach Ibrahimovics Analyse wollten die spanischen Spieler jeden Zweikampf gewinnen und scheuten keine zusätzlichen Laufwege. Im Gegensatz dazu fand die französische Nationalmannschaft trotz ihres Star-Ensembles kein Mittel gegen die taktische Disziplin des Gegners. Während bei den Spaniern Zielstrebigkeit und Selbstvertrauen in jedem Pass spürbar waren, fehlte dies den Franzosen.

Nun ist die spanische Nationalmannschaft zum Hauptanwärter auf ihren zweiten Weltmeistertitel in der Geschichte aufgestiegen. Sie streben danach, den Erfolg von 2010 zu wiederholen. Im Finale trifft "La Furia Roja" auf den Sieger der Partie zwischen England und Argentinien.

Dieser Sieg war ein wichtiger Schritt auf dem Weg Spaniens zurück an die Spitze des Weltfußballs. Rodri bleibt das wichtigste Bindeglied im taktischen Gefüge der Mannschaft. Fans und Experten sind nun gespannt, wie sich der attraktive Fußball Spaniens im Finale gegen den nächsten Gegner behaupten wird.

SpanienRodriZlatan IbrahimovicWeltmeisterschaftFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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