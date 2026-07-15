Michael Owen kritisiert Englands Flügelspieler: Sie zeigen nicht die erwartete Leistung

·42·Sport
Michael Owen kritisiert Englands Flügelspieler: Sie zeigen nicht die erwartete Leistung

Der ehemalige englische Stürmer Michael Owen hat seine Unzufriedenheit mit der Leistung der Flügelspieler der "Three Lions" geäußert, die kurz vor dem Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 stehen. Seiner Meinung nach schaffen es die offensiven Außenspieler des Teams nicht, die von ihnen erwartete hohe Effizienz zu zeigen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit GOAL analysierte Owen die Aktionen von Spielern wie Marcus Rashford, Bukayo Saka, Anthony Gordon und Noni Madueke. Unter Thomas Tuchel konnte sich bisher keiner dieser vier fest etablieren oder konstante Leistungen zeigen. Insbesondere die Flügelstürmer, die vor dem Turnier als Hauptstärke angesehen wurden, liefern nicht die erwarteten Ergebnisse, was bei Experten auf Kritik stößt.

Hauptprobleme: Verletzungen und Unbeständigkeit

Bukayo Saka, der als Premier-League-Meister zum Turnier reiste, stand aufgrund körperlicher Probleme nur in zwei der sechs Spiele in der Startelf. In den übrigen Partien musste er von der Bank kommen. Noni Madueke, der ihn ersetzen sollte, steht bei Fans und Experten wegen seiner "stückhaften und uninspirierenden" Auftritte in der Kritik.

Auch Marcus Rashford, der an den FC Barcelona ausgeliehen ist, konnte nach seinem Debüttor gegen Kroatien nicht mehr überzeugen. Owen betonte, dass Transfergerüchte und die Situation rund um Manchester United den Spieler ablenken. Auch Gordon wirkt auf der linken Seite weit von seiner Bestform entfernt.

Wo liegt die wahre Stärke des Teams?

"Ich dachte, die drei Offensivspieler hinter Harry Kane wären vor dieser Weltmeisterschaft unsere größte Stärke. Aber in der Praxis hat sich das nicht bewahrheitet. Bisher tragen Harry Kane und Jude Bellingham das Team auf ihren Schultern", sagt Michael Owen.

Der ehemalige Stürmer glaubt, dass die ständige Rotation der Flügelspieler ihnen eigentlich ermöglichen sollte, mit frischer Kraft aufzulaufen. Dennoch bringen sie zu wenig Ertrag bei Toren und Vorlagen. Laut Owen müssen die Flügelstürmer ihr Spiel drastisch verbessern, wenn England den Titel gewinnen will.

Diese Analyse ist auch für Fußballfans interessant, da die englische Nationalmannschaft bei großen Turnieren immer als Favorit gilt. Ob Thomas Tuchel im Halbfinale wieder auf Bukayo Saka vertraut oder weiterhin das Duo Madueke-Gordon testet, wird die Zeit zeigen. Vorerst bleiben das zentrale Angriffszentrum und das Mittelfeld die Hauptwaffen des Teams.

EnglandWeltmeisterschaftBukayo SakaMarcus RashfordFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Scaloni antwortet auf Kritik: Argentinien lebt noch...Scaloni antwortet auf Kritik: Argentinien lebt noch...Heute, 16:59Lionel Messi eine unaufhaltsame Kraft: Eine Warnung vor dem Halbfinale zwischen Argentinien und EnglandLionel Messi eine unaufhaltsame Kraft: Eine Warnung vor dem Halbfinale zwischen Argentinien und EnglandHeute, 16:56Kylian Mbappé gesteht Niederlage ein: „Fußball wartet auf niemanden“Kylian Mbappé gesteht Niederlage ein: „Fußball wartet auf niemanden“Heute, 16:56Jasurbek Jaloliddinov bei Navbahor: Neue Verstärkung für die FalkenJasurbek Jaloliddinov bei Navbahor: Neue Verstärkung für die FalkenHeute, 16:50Sir Geoff Hurst: Harry Kane ist der beste Stürmer in der Geschichte EnglandsSir Geoff Hurst: Harry Kane ist der beste Stürmer in der Geschichte EnglandsHeute, 16:19Wem gratulierte Khabib nach dem Sieg Spaniens?Wem gratulierte Khabib nach dem Sieg Spaniens?Heute, 16:04
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier