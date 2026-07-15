Pierre-Emerick Aubameyang könnte überraschend in die spanische Liga zurückkehren

Der erfahrene gabunische Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang steht vor einer unerwarteten Wendung in seiner Karriere. Der Angreifer, der einst für Giganten wie Arsenal und Barcelona spielte, steht kurz vor einer Rückkehr in den spanischen Fußball. Diesmal könnte sein Ziel jeden überraschen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Informationen von Foot Mercato befindet sich der Stürmer, der bei Marseille seinen Stammplatz verloren hat, in Verhandlungen mit Deportivo La Coruña. Der historische spanische Verein möchte durch die Verpflichtung von Aubameyang seine Angriffsreihe deutlich verstärken.

Schwierigkeiten in Frankreich und eine neue Herausforderung

Für Aubameyang, der in den letzten Monaten bei Marseille aus der Startelf gerutscht ist, könnte dieser Transfer die perfekte Gelegenheit sein, seine Karriere wiederzubeleben. Da der französische Verein einen Prozess der Verjüngung und Umstrukturierung eingeleitet hat, gab es für den 35-jährigen Stürmer kaum noch Platz. Dennoch beweist er in seinen Einsätzen weiterhin seine hohe Qualität als Torschütze.

Die Führung von Deportivo La Coruña glaubt, dass Aubameyangs Erfahrung dazu beitragen wird, eine Führungsmentalität in der Kabine zu etablieren. Der Verein, der einst spanischer Meister war und in der Champions League für Furore sorgte, strebt nun danach, seinen früheren Status wiederzuerlangen. Der Transfer eines Stars wie Aubameyang unterstreicht die ernsthaften Ambitionen des Klubs.

Ein Blick auf die Statistiken zeigt, dass der Stürmer in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben 30 Spiele für Marseille absolvierte, dabei 10 Tore erzielte und 5 Vorlagen gab. Dies beweist, dass er immer noch in der Lage ist, auf hohem Niveau zu spielen. Besonders seine Effizienz auf europäischer Bühne ist bemerkenswert.

8 Spiele in der Champions League;

3 erzielte Tore;

4 effektive Vorlagen.

Diese Zahlen bestätigen, dass Aubameyangs Schnelligkeit und seine Kaltblütigkeit vor dem Tor weiterhin vorhanden sind. Deportivo plant, genau mit diesen Qualitäten die Abwehrreihen der Gegner in der spanischen Liga zu durchbrechen. Sollte der Deal zustande kommen, wäre dies einer der sensationellsten Transfers der Saison für den spanischen Fußball.