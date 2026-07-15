Michael Olise möchte zu Real Madrid wechseln: Ablösesumme bei 200 Millionen Euro

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Michael Olise möchte zu Real Madrid wechseln: Ablösesumme bei 200 Millionen Euro

Der französische Flügelspieler von Bayern München, Michael Olise, ist bereit für einen entscheidenden Wendepunkt in seiner Karriere. Nachdem er mit seinen glänzenden Leistungen in Deutschland die Aufmerksamkeit vieler Giganten auf sich gezogen hat, äußerte der Spieler den Wunsch, während des Sommertransferfensters zum spanischen Verein Real Madrid zu wechseln. Sollte dieser Transfer zustande kommen, hätte er die Möglichkeit, auch auf Vereinsebene mit seinem Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappé zusammenzuspielen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Foot Mercato berichtet, hält Michael Olise den Madrider Verein für den am besten geeigneten Ort, um seine Karriere weiterzuentwickeln. Der Spieler hat die Führung des Münchner Vereins bereits über seine Pläne informiert. Auch die spanische Seite ist nicht gleichgültig gegenüber dem talentierten Stürmer — wie der Marca-Journalist Pablo Polo schreibt, ist die Führung von Real Madrid bereit, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um Olise zu verpflichten.

José Mourinho und Transferdetails

Interessanterweise beobachtet Real Madrids Cheftrainer José Mourinho (wie in der Quelle erwähnt) die Bewegungen des Spielers schon seit langem. Der Experte besuchte sogar das DFB-Pokalfinale am 23. Mai in Berlin und beobachtete Olises Leistung direkt aus der VIP-Loge. Dieser Besuch hat die Gerüchte über einen Wechsel des Spielers nach Madrid weiter angeheizt.

Die Führung der Bayern möchte ihren Leistungsträger jedoch nicht so einfach ziehen lassen. Ehrenpräsident Uli Hoeness äußerte sich in einem Interview mit Sky Sport Germany in scharfem Ton. Er betonte, dass Bayern nicht die Absicht habe, Olise zu verkaufen, selbst wenn Mourinho ihn mit fünf Augen beobachten würde. Dennoch hat die Vereinsführung intern begonnen, sich auf einen möglichen Abgang des Spielers vorzubereiten.

Berichten zufolge fordert der Münchner Verein eine Ablösesumme von mindestens 200 Millionen Euro für Michael Olise. Der aktuelle Vertrag des Spielers läuft bis Juni 2029, was Bayern einen Vorteil bei den Verhandlungen verschafft. Eine solch enorme Summe könnte diesen Transfer zum teuersten des aktuellen Sommers machen.

Die Scouts der Bayern haben bereits damit begonnen, nach einem Ersatz für Olise zu suchen. Unter den Kandidaten nimmt Paris Saint-Germain-Stürmer Bradley Barcola den Spitzenplatz ein. Die Münchner halten das junge französische Talent für würdig, die Lücke in ihrer Angriffsreihe zu füllen.

Zur Erinnerung: Michael Olise bildete in der französischen Nationalmannschaft ein hervorragendes Tandem mit Kylian Mbappé. Obwohl die französische Nationalmannschaft im Halbfinale des letzten großen Turniers mit 0:2 gegen Spanien verlor, wurden Olises individuelle Leistungen von Experten hoch bewertet.

Real MadridBayern MünchenMichael OliseTransferFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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