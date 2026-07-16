Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Джо Ҳарт ёш юлдузни ҳимоя қилди

·0·Спорт
Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Джо Ҳарт ёш юлдузни ҳимоя қилди

Англия терма жамоасининг Жахон чемпионати чорак финалида Норвегия устидан қозонилган қийин ва драматик ғалабасидан сўнг, жамоа ичидаги муҳит бироз таранглашди. Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем ва бош мураббий Томас Тухель ўртасида юзага келган фикрлар хилма-хиллиги спорт жамоатчилиги диққат марказида турибди. Мазкур вазиятда Англия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Джо Ҳарт ёш ярим ҳимоячининг ёнини олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гап шундаки, Норвегия билан кечган 2:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг (қўшимча вақтларда), Томас Тухель жамоа ўйинидан тўлиқ қониқмаганини очиқчасига маълум қилган эди. Мураббийнинг ушбу танқидий фикрлари интервю жараёнида Жуд Беллингемга етказилганда, футболчи буни бироз кескин ва беписандлик билан кутиб олди. BBC Оне эфирида чиқиш қилган Джо Ҳартнинг таъкидлашича, журналистлар саволни атайлаб салбий оҳангда бериб, футболчини провокация қилган.

Журналистларнинг "айёрона" ёндашуви

Джо Ҳартнинг фикрича, Жуд Беллингем ўзини ҳужумга учрагандек ҳис қилган. "Агар Жудега берилган саволларга эътибор берсангиз, улар бироз инсофсизча бўлганини кўрасиз. Чунки унга фақат Томас Тухель айтган гапларнинг салбий томонлари етказилди. Албатта, у шундай муносабат билдиради, чунки у майдонда борини бериб, ажойиб ишни амалга оширгандан кейин ҳамма фақат камчиликлар ҳақида гапираётгандек туюлди", — дейди собиқ дарвозабон.

Жуд Беллингем ўйин давомида иккала голга ҳам муаллифлик қилиб, жамоасини ярим финалга олиб чиққан эди. Чарчаган ва эмоционал ҳолатда бўлган футболчи ИТВ каналига берган интервюсида мураббийнинг танқидига нисбатан "Нима бўлса ҳам, майли" (Whатевер) қабилида жавоб қайтарди. Шунингдек, у майдондаги иссиқ об-ҳаво ва рақиб сафидаги Эрлинг Холанд, Мартин Одегаард каби кучли ижрочиларга қарши курашиш қанчалик қийинлигини мураббий тушунмаслиги мумкинлигига шама қилди.

Томас Тухель вазиятни юmsҳатишга уринмоқда

Юзага келган тушунмовчилик Англия терма жамоасининг Аргентина билан бўладиган ярим финал ўйини олдидан ички муҳитга салбий таъсир қилиши мумкин эди. Бироқ Томас Тухель вазиятни тезда ўнглашга ҳаракат қилди. Германиялик мутахассис ўз танқидини футболчиларга нисбатан ҳурматсизлик эмас, балки юқори стандартларга интилиш деб тушунтирди. У ўз жамоасини ва футболчиларини яхши кўришини, аммо ўйин сифатини янада яхшилаш кераклигини таъкидлади.

"Мен жамоам ўйинидан 100 фоиз қониқмадим ва бу фикримда қоламан. Биз тезроқ ва аниқроқ ўйнашимиз мумкин. Техник хатолар бизга қимматга тушиши мумкин эди. Бу муаммо эмас, шунчаки устида ишлашимиз керак бўлган жиҳатлар. Мен ва жамоам ўртасида ҳеч қандай зиддият йўқ, мен ўз футболчиларимга тўлиқ ишонаман", — дея қўшимча қилди Тухель матбуот анжуманида.

Ҳозирда Англия терма жамоаси бор эътиборини ярим финалга қаратган. Жуд Беллингемнинг майдондаги етакчилиги ва Томас Тухельнинг тактик қарашлари жамоанинг финал йўлидаги асосий омиллари бўлиб қолмоқда. Мутахассислар фикрича, бундай кичик баҳслар кучли жамоаларда учраб туради ва бу кўпинча ғалаба йўлидаги қўшимча мотивацияга айланади.

АнглияЖуде БеллингэмТомас ТухельФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рома ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Эндрик ва Алежандро Гарначо нишондаРома ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Эндрик ва Алежандро Гарначо нишондаБугун, 00:54Барселона ва Роналд Коэман ўртасида низо: Френки де Йонг оғир жароҳат билан қайтдиБарселона ва Роналд Коэман ўртасида низо: Френки де Йонг оғир жароҳат билан қайтдиБугун, 00:38Тьерри Анри Испания устунлигининг сабабини айтди: Килиан Мбаппе ва Франция нега ютқазди?Тьерри Анри Испания устунлигининг сабабини айтди: Килиан Мбаппе ва Франция нега ютқазди?Бугун, 00:10Англия ва Аргентина ўйинини сайтимизда жонли кузатингАнглия ва Аргентина ўйинини сайтимизда жонли кузатингКеча, 23:55Майкл Олисе “Реал”ни хоҳлаяпти: 200 млн евролик савол...Майкл Олисе “Реал”ни хоҳлаяпти: 200 млн евролик савол...Кеча, 23:53РБ Леипзиг Ян Диоманде трансфери бўйича якуний қарорини эълон қилдиРБ Леипзиг Ян Диоманде трансфери бўйича якуний қарорини эълон қилдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди