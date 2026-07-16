Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Джо Ҳарт ёш юлдузни ҳимоя қилди
Англия терма жамоасининг Жахон чемпионати чорак финалида Норвегия устидан қозонилган қийин ва драматик ғалабасидан сўнг, жамоа ичидаги муҳит бироз таранглашди. Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем ва бош мураббий Томас Тухель ўртасида юзага келган фикрлар хилма-хиллиги спорт жамоатчилиги диққат марказида турибди. Мазкур вазиятда Англия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Джо Ҳарт ёш ярим ҳимоячининг ёнини олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гап шундаки, Норвегия билан кечган 2:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг (қўшимча вақтларда), Томас Тухель жамоа ўйинидан тўлиқ қониқмаганини очиқчасига маълум қилган эди. Мураббийнинг ушбу танқидий фикрлари интервю жараёнида Жуд Беллингемга етказилганда, футболчи буни бироз кескин ва беписандлик билан кутиб олди. BBC Оне эфирида чиқиш қилган Джо Ҳартнинг таъкидлашича, журналистлар саволни атайлаб салбий оҳангда бериб, футболчини провокация қилган.
Журналистларнинг "айёрона" ёндашувиДжо Ҳартнинг фикрича, Жуд Беллингем ўзини ҳужумга учрагандек ҳис қилган. "Агар Жудега берилган саволларга эътибор берсангиз, улар бироз инсофсизча бўлганини кўрасиз. Чунки унга фақат Томас Тухель айтган гапларнинг салбий томонлари етказилди. Албатта, у шундай муносабат билдиради, чунки у майдонда борини бериб, ажойиб ишни амалга оширгандан кейин ҳамма фақат камчиликлар ҳақида гапираётгандек туюлди", — дейди собиқ дарвозабон.
Жуд Беллингем ўйин давомида иккала голга ҳам муаллифлик қилиб, жамоасини ярим финалга олиб чиққан эди. Чарчаган ва эмоционал ҳолатда бўлган футболчи ИТВ каналига берган интервюсида мураббийнинг танқидига нисбатан "Нима бўлса ҳам, майли" (Whатевер) қабилида жавоб қайтарди. Шунингдек, у майдондаги иссиқ об-ҳаво ва рақиб сафидаги Эрлинг Холанд, Мартин Одегаард каби кучли ижрочиларга қарши курашиш қанчалик қийинлигини мураббий тушунмаслиги мумкинлигига шама қилди.
Томас Тухель вазиятни юmsҳатишга уринмоқдаЮзага келган тушунмовчилик Англия терма жамоасининг Аргентина билан бўладиган ярим финал ўйини олдидан ички муҳитга салбий таъсир қилиши мумкин эди. Бироқ Томас Тухель вазиятни тезда ўнглашга ҳаракат қилди. Германиялик мутахассис ўз танқидини футболчиларга нисбатан ҳурматсизлик эмас, балки юқори стандартларга интилиш деб тушунтирди. У ўз жамоасини ва футболчиларини яхши кўришини, аммо ўйин сифатини янада яхшилаш кераклигини таъкидлади.
"Мен жамоам ўйинидан 100 фоиз қониқмадим ва бу фикримда қоламан. Биз тезроқ ва аниқроқ ўйнашимиз мумкин. Техник хатолар бизга қимматга тушиши мумкин эди. Бу муаммо эмас, шунчаки устида ишлашимиз керак бўлган жиҳатлар. Мен ва жамоам ўртасида ҳеч қандай зиддият йўқ, мен ўз футболчиларимга тўлиқ ишонаман", — дея қўшимча қилди Тухель матбуот анжуманида.
Ҳозирда Англия терма жамоаси бор эътиборини ярим финалга қаратган. Жуд Беллингемнинг майдондаги етакчилиги ва Томас Тухельнинг тактик қарашлари жамоанинг финал йўлидаги асосий омиллари бўлиб қолмоқда. Мутахассислар фикрича, бундай кичик баҳслар кучли жамоаларда учраб туради ва бу кўпинча ғалаба йўлидаги қўшимча мотивацияга айланади.
…