Günstiges Elektroauto für 15.000 Dollar in den USA vorgestellt: Die Neuheit von Chip Motors

Das US-Start-up Chip Motors hat sein neues Modell der Life Utility Vehicle (LUV)-Klasse vorgestellt, mit dem Ziel, den Markt für kompakte Elektrofahrzeuge zu revolutionieren. Das Fahrzeug zieht durch seine einfache Konstruktion, umfangreiche Personalisierungsmöglichkeiten und seinen erschwinglichen Preis viel Aufmerksamkeit auf sich. Es enthält zudem ungewöhnliche Technologien wie einen Fernsteuerungsdienst. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com liegt der Preis für die Basisversion des Elektroautos bei 15.000 Dollar, während die erweiterte Sechs-Sitzer-Variante für 18.000 Dollar in den Verkauf gehen wird. Der Hersteller plant die ersten Auslieferungen für das Jahr 2027. Derzeit können Kunden eine Vorbestellung gegen eine erstattungsfähige Anzahlung von 250 Dollar tätigen.

Technische Möglichkeiten und einzigartiges Design

Die Neuheit von Chip Motors ist mit einem LFP-Akku (Lithium-Eisen-Phosphat) ausgestattet, der eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern (100 Meilen) mit einer Ladung ermöglicht. Die Höchstgeschwindigkeit des Autos ist auf 40 km/h begrenzt, was es vor allem für kurze Strecken in der Stadt und in Feriengebieten praktisch macht. Zum Laden wird ein NACS-Anschluss verwendet, der sowohl an 110 V als auch an 240 V Netze angeschlossen werden kann.

Der Innenraum des Autos ist äußerst praktisch gestaltet. So lässt sich der Innenraum einfach mit einem Schlauch auswaschen, was ihn zur idealen Wahl für Ausflüge in die Natur macht. Das Modell ist zudem mit einem vertikalen Zentraldisplay, Kameras und Radaren zur Überwachung der Straßenverhältnisse ausgestattet.

Ungewöhnliche Optionen: Fernseher und Fernsteuerung

Chip Motors bietet seinen Kunden unerwartete Zusatzoptionen. Einer der interessantesten Aspekte ist der im vorderen Kofferraum installierte Fernseher mit Lautsprechern. Diese Funktion dient als Unterhaltungszentrum bei Picknicks oder Freizeitaktivitäten im Freien. Über einen Online-Konfigurator können Käufer die Karosseriefarbe, die Art der Sitze sowie das Design von Dach und Türen nach ihrem Geschmack anpassen.

Eine weitere wichtige Neuerung ist der Chip Go-Dienst. Über dieses System kann bei Bedarf ein Fernoperator die Steuerung des Fahrzeugs übernehmen. Diese Funktion ist in folgenden Situationen nützlich:

Einparken des Autos an schwierigen Stellen;

Lieferung von Waren an einen Zielort;

Situationen, in denen der Fahrer müde ist oder Schwierigkeiten bei der Steuerung hat.

Das Unternehmen strebt an, dieses System in Zukunft zu einem vollwertigen Autopiloten der Stufe 4 weiterzuentwickeln. Solche kompakten und sparsamen Fahrzeuge könnten auch in Usbekistan auf großes Interesse stoßen, insbesondere für den Einsatz in Touristenzonen und geschlossenen Gebieten.