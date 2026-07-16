Argentinien zieht mit Brasilien bei WM-Finalteilnahmen gleich: Ein historischer Meilenstein

Argentinien erreichte nach einem dramatischen Last-Minute-Sieg gegen England das WM-Finale 2026 und schreibt damit ein neues Kapitel in der Fußballgeschichte des Landes. Lionel Scaloni und sein Team haben nun mit dem fünfmaligen Weltmeister Brasilien bei der Anzahl der WM-Finalteilnahmen gleichgezogen.

Ein in letzter Minute gesichertes Finale

England ging in der 55. Minute durch ein Tor von Anthony Gordon in Führung. Doch Argentinien gab nicht auf: Enzo Fernández glich in der 85. Minute aus, und der eingewechselte Lautaro Martínez erzielte in der 90.+2. Minute den Siegtreffer. Beide Tore wurden von Lionel Messi vorbereitet.

Damit zieht der amtierende Weltmeister zum zweiten Mal in Folge in das entscheidende Spiel ein. Argentinien trifft nun auf Spanien, das Frankreich im Halbfinale mit 2:0 besiegte.

Das siebte Finale in der Geschichte Argentiniens

Das Ergebnis von 2026 markiert das siebte WM-Finale für Argentinien. Das Team erreichte das entscheidende Spiel erstmals 1930 und nahm seitdem sechsmal am Endspiel teil.

Jahr Ergebnis Argentiniens 1930 Zweiter 1978 Weltmeister 1986 Weltmeister 1990 Zweiter 2014 Zweiter 2022 Weltmeister 2026 Finale gegen Spanien

Argentinien gewann den Titel 1978, 1986 und 2022. Auch in den FIFA-Statistiken wird das Land als dreifacher Weltmeister geführt.

Gleichstand mit Brasilien

Brasilien hat ebenfalls siebenmal die Endrunde einer Weltmeisterschaft erreicht. Der südamerikanische Gigant kämpfte 1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 und 2002 um den Titel.

Brasilien gewann fünf dieser Versuche und ist bis heute Rekordhalter bei der Anzahl der Weltmeistertitel. Die Titelgewinne fielen in die Jahre 1958, 1962, 1970, 1994 und 2002.

Nationalmannschaft Finale Titel Deutschland 8 4 Argentinien 7 3 Brasilien 7 5

Nur Deutschland liegt vorn

Der absolute Rekord für WM-Finalteilnahmen gehört Deutschland. Zählt man die Ergebnisse von Deutschland und Westdeutschland zusammen, haben die Deutschen achtmal am Endspiel teilgenommen und viermal den Titel gewonnen. Auch die FIFA erkennt Deutschland als vierfachen Weltmeister an.

Durch den Einzug ins Finale gegen Spanien hat Argentinien nicht nur eine weitere Titelchance erhalten, sondern auch in der historischen Rangliste mit Brasilien gleichgezogen und ist einen Schritt näher an Deutschland herangerückt.

Historische Chance gegen Spanien

Sollte Argentinien das Finale gewinnen, wäre es der vierte Weltmeistertitel des Landes. Das Team könnte zudem die erste Mannschaft seit Brasilien (1958 und 1962) werden, die ihren Titel erfolgreich verteidigt.

Spanien strebt den zweiten Titel seit 2010 an. Im Finale trifft das erfahrene Argentinien um Lionel Messi auf die neue Generation Spaniens um Lamine Yamal.

Jetzt zählt nicht der Rekord, sondern der Pokal

Argentinien bewies im harten Spiel gegen England Charakter und erreichte das siebte Finale. Doch für das Team von Scaloni reicht es nicht, nur mit Brasilien gleichzuziehen.

Das Hauptziel ist nun, Spanien zu besiegen, den zweiten Titel in Folge zu holen und den Platz in der WM-Geschichte weiter zu festigen.

Glauben Sie, dass Argentinien Spanien schlagen und zum vierten Mal Weltmeister werden kann?