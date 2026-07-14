Жаҳон чемпионати ярим финаллари: Лионель Месси ва Аргентина Англияга қарши
Жаҳон чемпионати ўзининг ҳал қилувчи палласи — ярим финаллар босқичига етиб келди. Мусобақа тўртта энг кучли терма жамоани саралаб берди ва энди мухлислар футбол оламидаги энг йирик қарама-қаршиликлар гувоҳига айланишади. FIFA рейтингининг дастлабки тўрт поғонасини эгаллаб турган жамоаларнинг ярим финалга чиқиши кутилмаган натижаларга ўрин қолдирмади, бироқ бу энг юқори савиядаги футбол кафолатидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ярим финалнинг биринчи жуфтлигида Испания ва Франция тўқнаш келади. Ушбу учрашувни ҳозирги кундаги энг мукаммал қарама-қаршилик деб аташ мумкин. Goal.com таҳлилчиларининг фикрича, Франция терма жамоаси айни дамда тўхтатиб бўлмас ҳужумкор кучга айланган. Испания эса, аксинча, ҳимоядаги мустаҳкамлиги ва деярли гол ўтказиб юбормаслиги билан ажралиб турмоқда.
Франция ва Испания: Ҳужум ҳимояга қаршиЭкспертларнинг тахминларига кўра, Франция фаворит сифатида кўрилмоқда. Том Ҳиндле ушбу баҳсда французларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабасини башорат қилаётган бўлса, Алекс Лабидоу янада кескинроқ фикр билдириб, Ламине Ямал бошчилигидаги Испания 0:3 ёки 0:4 ҳисобида йирик мағлубиятга учраши мумкинлигини таъкидламоқда. Франциянинг тажрибаси ва таркибдаги юлдузлар даражаси уларни финалга яқинлаштирмоқда.
Иккинчи ярим финал эса ҳақиқий классикага айланади: Англия Аргентина билан куч синашади. Ушбу икки жамоа ўртасидаги муносабатлар тарихан мураккаб ва кескинликка бой. Ҳар икки жамоа ҳам турнир давомида ўзининг бор салоҳиятини тўлиқ намойиш эта олмаган бўлса-да, индивидуал маҳорат эвазига шу босқичгача етиб келишди.
Лионель Месси ва Англиянинг тақдирий имкониятиАнглия терма жамоаси бу сафар ўзига хос "тақдир жамоаси"дек таассурот қолдирмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, гарчи Англиянинг қанот ҳимоясида муаммолар кўзга ташланаётган бўлса-да, уларнинг руҳий тайёргарлиги ва жамоавий бирдамлиги финал йўлланмасини таъминлаши мумкин. Бироқ, Лионель Месси омили ҳар қандай режаларни чиппакка чиқаришга қодир.
Аргентина терма жамоаси ҳар сафар қийин вазиятлардан чиқиб кетишнинг йўлини топмоқда. Рян Толмичнинг таъкидлашича, Лионель Месси ва унинг жамоадошлари тажриба ва ўйинни назорат қилиш қобилияти эвазига Англияни тўхтатиб қолиши мумкин. Ушбу баҳс нафақат тактика, балки ирода ва характерлар жанги бўлиши кутилмоқда.
Ярим финаллар олдидан мутахассислар қуйидаги асосий жиҳатларга эътибор қаратишмоқда:
- Франциянинг тўхтатиб бўлмас ҳужум чизиғи;
- Испания ҳимоясининг мустаҳкамлиги;
- Лионель Мессининг ҳал қилувчи палладаги маҳорати;
- Англиянинг жисмоний ва руҳий чидамлилиги.
…