Жаҳон чемпионати ярим финаллари: Лионель Месси ва Аргентина Англияга қарши

·45·Спорт
Жаҳон чемпионати ярим финаллари: Лионель Месси ва Аргентина Англияга қарши

Жаҳон чемпионати ўзининг ҳал қилувчи палласи — ярим финаллар босқичига етиб келди. Мусобақа тўртта энг кучли терма жамоани саралаб берди ва энди мухлислар футбол оламидаги энг йирик қарама-қаршиликлар гувоҳига айланишади. FIFA рейтингининг дастлабки тўрт поғонасини эгаллаб турган жамоаларнинг ярим финалга чиқиши кутилмаган натижаларга ўрин қолдирмади, бироқ бу энг юқори савиядаги футбол кафолатидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ярим финалнинг биринчи жуфтлигида Испания ва Франция тўқнаш келади. Ушбу учрашувни ҳозирги кундаги энг мукаммал қарама-қаршилик деб аташ мумкин. Goal.com таҳлилчиларининг фикрича, Франция терма жамоаси айни дамда тўхтатиб бўлмас ҳужумкор кучга айланган. Испания эса, аксинча, ҳимоядаги мустаҳкамлиги ва деярли гол ўтказиб юбормаслиги билан ажралиб турмоқда.

Франция ва Испания: Ҳужум ҳимояга қарши

Экспертларнинг тахминларига кўра, Франция фаворит сифатида кўрилмоқда. Том Ҳиндле ушбу баҳсда французларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабасини башорат қилаётган бўлса, Алекс Лабидоу янада кескинроқ фикр билдириб, Ламине Ямал бошчилигидаги Испания 0:3 ёки 0:4 ҳисобида йирик мағлубиятга учраши мумкинлигини таъкидламоқда. Франциянинг тажрибаси ва таркибдаги юлдузлар даражаси уларни финалга яқинлаштирмоқда.

Иккинчи ярим финал эса ҳақиқий классикага айланади: Англия Аргентина билан куч синашади. Ушбу икки жамоа ўртасидаги муносабатлар тарихан мураккаб ва кескинликка бой. Ҳар икки жамоа ҳам турнир давомида ўзининг бор салоҳиятини тўлиқ намойиш эта олмаган бўлса-да, индивидуал маҳорат эвазига шу босқичгача етиб келишди.

Лионель Месси ва Англиянинг тақдирий имконияти

Англия терма жамоаси бу сафар ўзига хос "тақдир жамоаси"дек таассурот қолдирмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, гарчи Англиянинг қанот ҳимоясида муаммолар кўзга ташланаётган бўлса-да, уларнинг руҳий тайёргарлиги ва жамоавий бирдамлиги финал йўлланмасини таъминлаши мумкин. Бироқ, Лионель Месси омили ҳар қандай режаларни чиппакка чиқаришга қодир.

Аргентина терма жамоаси ҳар сафар қийин вазиятлардан чиқиб кетишнинг йўлини топмоқда. Рян Толмичнинг таъкидлашича, Лионель Месси ва унинг жамоадошлари тажриба ва ўйинни назорат қилиш қобилияти эвазига Англияни тўхтатиб қолиши мумкин. Ушбу баҳс нафақат тактика, балки ирода ва характерлар жанги бўлиши кутилмоқда.

Ярим финаллар олдидан мутахассислар қуйидаги асосий жиҳатларга эътибор қаратишмоқда:

  • Франциянинг тўхтатиб бўлмас ҳужум чизиғи;
  • Испания ҳимоясининг мустаҳкамлиги;
  • Лионель Мессининг ҳал қилувчи палладаги маҳорати;
  • Англиянинг жисмоний ва руҳий чидамлилиги.
Ушбу ўйинлар якунида биз футбол оламидаги энг нуфузли соврин учун курашадиган икки финалчини билиб оламиз. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу баҳслар катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки ҳар тўртала жамоанинг мамлакатимизда ўз мухлислари ва ашаддий ишқибозлари мавжуд.

Жаҳон ЧемпионатиАргентинаАнглияЛионель МессиФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Арне Слот билан тузилган келишув туфайли миллионлаб маблағни тежаб қоладиЛиверпул Арне Слот билан тузилган келишув туфайли миллионлаб маблағни тежаб қоладиБугун, 03:18Жулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашувиЖулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашувиБугун, 02:55Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Бугун, 02:18Барселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирдиБарселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирдиБугун, 02:11Жон Терри: Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан кучлироқЖон Терри: Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан кучлироқБугун, 01:54Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида таништирилди: Премер-лигага қайтиш ва янги эраХаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида таништирилди: Премер-лигага қайтиш ва янги эраБугун, 01:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди