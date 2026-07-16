Wer rettet die „Three Lions“? 5 Kandidaten für den Posten des englischen Nationaltrainers

Nach dem unerwarteten Ausscheiden der englischen Nationalmannschaft im Halbfinale der WM 2026 haben lokale Fußballexperten und die Öffentlichkeit eine hitzige Debatte über die Nachfolge des Cheftrainers begonnen.

Unter Thomas Tuchel führten die Engländer im Halbfinale gegen Argentinien bis zur 85. Minute mit 1:0, verloren am Ende jedoch mit 1:2. Diese schmerzhafte Niederlage deutet auf eine Phase tiefgreifender Reformen im Team hin.

Zamin.uz Präsentiert die Liste der stärksten Kandidaten für die Leitung der englischen Nationalmannschaft.

Die drei Top-Favoriten und die erwarteten Veränderungen

Lokale Analysten haben die drei besten Anwärter für das neue Traineramt identifiziert. An der Spitze der Liste steht Pep Guardiola der aufgrund seiner taktischen Revolutionen, die er über Jahre in der Premier League gezeigt hat, als der am besten geeignete Kandidat für den englischen Fußball gilt.

Darüber hinaus haben es auch lokale Experten, die mit dem System der Nationalmannschaft und der Atmosphäre des englischen Fußballs bestens vertraut sind, in die Top Drei geschafft.

Die Hauptkandidaten für den Posten des englischen Nationaltrainers:

Pep Guardiola — der ehemaligeManchester CityTrainer, ein taktisches Genie und die erste Wahl der Öffentlichkeit. Eddie Howe — einer der talentiertesten und modernsten Vertreter der englischen Fußballschule. Lee Carsley — ein Fachmann mit großer Erfahrung im System der Nationalmannschaft und in der Arbeit mit Nachwuchsspielern. Mauricio Pochettino — ein Trainer, der durch seine Tätigkeit bei Premier-League-Größen den Charakter englischer Stars bestens versteht. Frank Lampard — eine ehemalige Legende der Nationalmannschaft und eine Ikone des englischen Fußballs.