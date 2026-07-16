Was waren die größten taktischen Fehler von Thomas Tuchel im Halbfinale?

Thomas Tuchels taktischer Plan gegen Argentinien schien bis zur 85. Minute perfekt aufzugehen. Doch eine Reihe schwerwiegender Fehler und zu späte Auswechslungen in der Schlussphase führten dazu, dass England kurz vor dem Finale ausschied.

Experten und Analysten identifizieren vier taktische Hauptfehler, die zu Tuchels Niederlage führten:

1. Zu frühes und tiefes Zurückziehen in die Defensive: 80.-85. Minute.

Beim Stand von 1:0 für England zog Tuchel die Mannschaft in einen sehr tiefen Block zurück. Es war die bekannte Taktik des „Busses parken“. Infolgedessen konnte sich das argentinische Mittelfeld frei um den englischen Strafraum bewegen und den Druck maximieren. Der komplette Verzicht auf aktives Pressing ermöglichte es dem Gegner, Angriffe in aller Ruhe aufzubauen.

2. Positionsstarrheit von Harry Kane und Jude Bellingham: Während des gesamten Spiels.

Es war zu erwarten, dass der Gegner diese beiden Stars decken würde, doch Tuchel konnte keinen alternativen „Plan B“ anbieten. Als Bellingham eng bewacht wurde, wurden keine freien Räume geschaffen, um ihn zu unterstützen. Kane, der ohne Ball blieb, musste sich zu weit zurückfallen lassen, was Englands Hauptgefahr im gegnerischen Strafraum neutralisierte.

3. Verlust der Luftzweikämpfe und mangelnde defensive Umstellung: Zweite Halbzeit.

Argentinien stellte in der zweiten Halbzeit auf Angriffe durch hohe Flanken um. Tuchel nahm keine taktische Änderung vor, um die Innenverteidiger Stones und Guehi bei Luftduellen zu unterstützen. Infolgedessen gewannen Lautaro Martinez und Alexis Mac Allister im englischen Strafraum ein deutliches Übergewicht in der Luft.

4. Zu späte Auswechslungen als Fehlerursache: Schlussminuten.

Es war bereits ab der 80. Minute spürbar, dass die Mannschaft müde war und hinten feststeckte. Doch Tuchel entschied sich zu spät, das Mittelfeld zu erfrischen oder auf eine Fünferkette umzustellen, um die Gefahr aus der Luft zu verringern. Die Maßnahmen, die ergriffen wurden, nachdem das Spiel bereits aus der Hand gegeben war, blieben wirkungslos.