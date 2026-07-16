Argentinien besiegte England im Halbfinale der WM 2026 mit 2:1 und erreichte zum zweiten Mal in Folge das Finale. Lionel Messi reagierte nach dem Sieg auf Behauptungen, die FIFA würde dem Team helfen, und betonte, dass alle Ergebnisse durch Charakter und harte Arbeit auf dem Platz erzielt werden.

„Das Ergebnis, das wir erreicht haben, ist unglaublich“

Messi würdigte den Weg, den Argentinien in den letzten Jahren zurückgelegt hat. Seiner Meinung nach kann das Erreichen aufeinanderfolgender großer Finals nicht mit Zufall oder externer Hilfe erklärt werden.

„Was unser Team leistet, ist unglaublich. Fünf Finals. Wir haben die letzte Weltmeisterschaft gewonnen, wir waren vier Jahre lang das stärkste Team und stehen wieder im Finale.“

Als amtierender Weltmeister hat Argentinien alle sieben Spiele des Turniers 2026 gewonnen. Im Finale trifft das Team auf Spanien.

Eine scharfe Antwort auf Vorwürfe der FIFA-Hilfe

Einige Schiedsrichterentscheidungen zugunsten Argentiniens während des Turniers lösten in den sozialen Medien Debatten aus. Besonders nach den K.o.-Spielen gegen Ägypten und die Schweiz verbreiteten sich unbewiesene Behauptungen, das Team werde absichtlich unterstützt. Reuters berichtete über diese Kontroversen, doch es wurden keine Beweise für eine systematische Hilfe für Argentinien vorgelegt.

Messi antwortete auf diese Aussagen mit den Ergebnissen des Teams.

„Egal, was wer sagt, egal, wie sehr sie uns verletzen wollen, wir erreichen alles durch unseren Charakter und unser Spiel. Auf dem Platz wird einem nichts geschenkt.“

Seinen Worten zufolge hat Argentinien in jeder Phase Schwierigkeiten überwunden und sich den Finaleinzug durch den Kampf gegen seine Gegner verdient.

Messi entschied auch gegen England das Spiel

England ging in der 55. Minute des Halbfinales in Führung und war dem Finale sehr nahe. Doch Argentinien übte in den letzten Minuten großen Druck aus und drehte den Spielverlauf.

In der 85. Minute glich Enzo Fernández nach einem Zuspiel von Messi aus. In der 90.+2 Minute erzielte Lautaro Martínez nach einem weiteren Pass des argentinischen Kapitäns den Siegtreffer.

Ereignis Minute Englands Tor 55 Enzo Fernández' Tor 85 Lautaro Martínez' Tor 90+2 Endstand Argentinien — 2:1

Obwohl der 39-jährige Messi kein Tor erzielte, war er mit zwei entscheidenden Vorlagen der Hauptakteur des Comebacks. Seine Anzahl an Assists bei Weltmeisterschaften erreichte den Rekordwert von 12.

Warum kämpft Argentinien immer bis zum Ende?

Das Team von Scaloni hat bei dieser WM mehrmals in den letzten Minuten das Ergebnis gedreht. Die Tore gegen England brachten die Anzahl der Tore, die Argentinien im Turnier nach der 79. Minute erzielt hat, auf 11.

Diese Zahl zeigt die größte Stärke des Teams: Argentinien gibt nicht auf, selbst wenn der Spielplan nicht funktioniert. Erfahrung, der Einfluss der Einwechselspieler und Messis Fähigkeit, die Situation in einem Moment zu ändern, haben den amtierenden Meister erneut ins Finale geführt.

Jetzt wartet Spanien

Am 19. Juli tritt Argentinien gegen Spanien um den Weltmeistertitel an. Spanien besiegte Frankreich mit 2:0 und erreichte das Finale, wobei sie bisher nur ein einziges Gegentor im Turnier kassiert haben. Argentinien hingegen ist mit 19 Toren das torgefährlichste Team des Wettbewerbs.

Sollte Argentinien gewinnen, wäre es die erste Nationalmannschaft seit Brasilien 1958 und 1962, die den Weltmeistertitel verteidigt. Für Messi könnte dies der zweite WM-Titel und der vierte in der Geschichte Argentiniens sein.

Die letzte Antwort gibt es im Finale

Messi antwortete auf die Kritik nicht mit langen Erklärungen oder Ausreden, sondern mit der Aussage, dass auf dem Platz nichts kostenlos vergeben wird.

Argentinien entging der Niederlage gegen England und zeigte erneut seinen Charakter. Nun könnte die stärkste Antwort des Teams auf die Vorwürfe ein Sieg über Spanien und der zweite WM-Titel in Folge sein.

Glauben Sie, dass Argentinien aus eigener Kraft ins Finale gekommen ist, oder gibt es eine Grundlage für die Kritik an den Schiedsrichterleistungen?