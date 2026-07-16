SpaceX baut Mechazilla-Turm am Cape Canaveral mit dem leistungsstärksten Kran der Welt

SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat den Bau einer neuen Startrampe für Starship, die größte Rakete der Menschheitsgeschichte, beschleunigt. Am Kennedy Space Center kommt beim Bau der Liebherr LR 13000 zum Einsatz, der Kran mit der weltweit höchsten Tragfähigkeit, der gerade die Installation des sechsten Moduls des riesigen Wartungsturms abgeschlossen hat. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut Beobachtern von NASASpaceflight schreiten die Arbeiten am Startkomplex LC-37A zügig voran. Nachdem das sechste Modul an seinem Platz war, befestigten die Spezialisten die siebte Sektion an einer speziellen Lasttraverse. Dieser Turm dient nicht nur der Wartung der Rakete, sondern soll sie bei der Landung auch in der Luft "auffangen".

Beim Bau wird der in Deutschland hergestellte Liebherr LR 13000 eingesetzt, der stärkste Raupenkran der Welt, der bis zu 3000 Tonnen heben kann. Der Einsatz solch schwerer Technik unterstreicht das enorme Ausmaß des Starship-Projekts. Aufgrund seiner komplexen Mechanismen hat der Turm unter Ingenieuren den Spitznamen "Mechazilla" erhalten.

Ein neues Leben für den historischen Standort

Bemerkenswert ist, dass die Bauarbeiten auf dem historischen SLC-37-Gelände stattfinden. In der Vergangenheit diente dieses Gebiet dem Start von Saturn IB-Raketen im Rahmen des berühmten Apollo-Programms und später den Delta IV-Trägerraketen. Nun entwickelt sich dieser Standort zum Zentrum einer neuen Ära der Weltraumforschung – der wiederverwendbaren überschweren Raketen.

Gleichzeitig werden weiterhin neue Sektionen für die Startplattform (OLM) und spezielle Reservoirs für die Bodeninfrastruktur zum Produktionsstandort Roberts Road geliefert. Dies zeigt, dass SpaceX beabsichtigt, nicht nur einen Turm, sondern einen gesamten technologischen Komplex in kurzer Zeit fertigzustellen.

Der Wettbewerb verschärft sich: Blue Origin zieht nach

Im Wettlauf ins All zeigt auch die Firma Blue Origin von Jeff Bezos Aktivität. Berichten zufolge ist die Höhe des Vehicle Refurbishment Facility (VRF)-Gebäudes deutlich gestiegen. Beobachter stellten fest, dass eine riesige Öffnung im Gebäude entstanden ist, die voraussichtlich als großer technologischer Zugangskorridor oder Tor dienen wird.

Zudem hat Blue Origin am Startkomplex LC-36 eine weitere Sektion des bestehenden Turms demontiert. Dass beide Unternehmen gleichzeitig mit schweren Kränen arbeiten, bedeutet, dass der Wettlauf um die Weltrauminfrastruktur am Cape Canaveral eine neue Stufe erreicht hat. Der Erfolg des Starship-Projekts wird für die zukünftige Erschließung des Mondes und Mars-Missionen von entscheidender Bedeutung sein.