KI benötigt 5 Billionen Dollar Investitionen pro Jahr: SoftBank-Chef mit scharfer Ansage

SoftBank Group CEO Masayoshi Son hat die Skeptiker von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) scharf kritisiert und den Bereich als den wichtigsten Faktor für die Zukunft der Menschheit bezeichnet. Seiner Meinung nach ist es völlig unbegründet, den Hype um KI als „Blase“ zu bezeichnen; dies sei vergleichbar mit der Skepsis gegenüber Autos oder Flugzeugen zu ihrer Zeit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Auf einer Jahreskonferenz in Tokio betonte Masayoshi Son, dass KI nicht nur unsere Lebensweise verändern, sondern auch enorme wirtschaftliche Vorteile bringen werde. „Zu fragen, ob KI eine Blase ist, ist töricht. Wer sich der Entwicklung verweigert, schließt sich selbst von der Welt ab. Diejenigen, die künstliche Intelligenz verurteilen, verbreiten Böses“, fügte der milliardenschwere Unternehmer hinzu.

Infrastruktur und globale Investitionen

Zuletzt gab es an den Finanzmärkten wachsende Bedenken hinsichtlich der steigenden Aktienkurse von Giganten wie NVIDIA und der Frage, ob sich Investitionen in Rechenzentren auszahlen. Laut den Berechnungen von Masayoshi Son sind jedoch jährlich etwa 5 Billionen Dollar an Investitionen erforderlich, um die globale KI-Infrastruktur auszubauen, die Chip-Produktion zu steigern und Energiesysteme anzupassen.

Der SoftBank-Gründer prognostiziert, dass bis 2040 fast 20 Prozent des weltweiten BIP auf KI-bezogene Sektoren und „Superintelligenz“ entfallen werden. Dies bedeutet eine grundlegende Erneuerung der Struktur der Weltwirtschaft.

Strategische Schritte und Energiefragen

Der japanische Technologieinvestor hat bereits praktische Schritte in diese Richtung unternommen. SoftBank hat 34,6 Milliarden Dollar in OpenAI, den Entwickler von ChatGPT, investiert. Zudem hat das Unternehmen Anteile an NVIDIA verkauft, um neue Projekte zu finanzieren und den Fokus verstärkt auf Rechenzentren und Energieinfrastruktur zu legen.

Angesichts des enormen Strombedarfs für KI-Systeme hat SoftBank kürzlich ein Geschäft zur Batterieherstellung in Japan gestartet. Dies wird als strategischer Schritt gewertet, um Energiesysteme der nächsten Generation zu schaffen und den Bedarf der künstlichen Intelligenz zu decken.

Die Aussagen von Masayoshi Son haben die Debatten in der Technologiewelt auf eine neue Ebene gehoben. Laut ixbt.com gilt der SoftBank-Chef seit langem als Pionier bei Technologieinvestitionen, und seine Prognosen bestimmen oft die Markttrends. Auch für Schwellenländer wird dieser globale Bedarf an KI-Infrastruktur zweifellos zum Haupttreiber der digitalen Wirtschaft der Zukunft.