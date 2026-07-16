England verlor im Halbfinale der WM 2026 mit 1:2 gegen Argentinien. Nach dem Spiel Jude Bellingham mehr als das Ergebnis, Lionel Messiverbarg nicht, wie sehr ihn dessen Bewegungen auf dem Platz beeindruckt haben.

Messi im Fernsehen vs. Messi auf dem Platz

Laut Bellingham gibt es einen großen Unterschied, ob man Messis Stärke im Fernsehen beobachtet oder direkt gegen ihn spielt.

„Die Leute denken, sie verstehen, wie gut er ist, wenn sie ihn im Fernsehen sehen. Aber wenn man auf dem Platz gegen ihn spielt, ist das ein völlig anderes Gefühl.“

Der 39-jährige Argentinier erzielte im Halbfinale kein Tor. Er leitete jedoch in der entscheidenden Phase des Spiels zwei Angriffe ein und spielte eine Schlüsselrolle beim Einzug Argentiniens ins Finale.

„Er bestimmt das Tempo des Spiels selbst“

Was den englischen Mittelfeldspieler am meisten überraschte, war nicht Messis physische Schnelligkeit, sondern seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen.

„Ich habe noch nie einen Spieler in diesem Alter gesehen, der sich mit solcher Intelligenz bewegt und so gelassen spielt. Er verschwendet keine Energie; er bestimmt das Tempo des Spiels selbst.“

Messi sparte seine Kräfte über weite Strecken des Spiels. Doch nachdem England in Führung ging, rückte er näher an die rechte Seite und begann, häufiger Angriffe zu organisieren.

Infolgedessen glich Argentinien in der 85. Minute aus und erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Messi lieferte die Vorlagen für beide Tore.

Spielereignisse Ergebnis England ging in Führung 55. Minute Argentinien glich aus 85. Minute Siegtreffer Nachspielzeit Endstand Argentinien — 2:1

Bellinghams Respekt wuchs noch mehr

Bellingham sagte, er habe Messi schon vor diesem Spiel sehr respektiert, aber das gemeinsame Spiel auf dem Platz habe seine Meinung weiter gefestigt.

„Wenn ich Messi bis gestern respektiert habe, dann ist mein Respekt für ihn jetzt noch weiter gewachsen.“

Dieses Eingeständnis wirkt besonders symbolisch. Während Bellingham einer der stärksten jungen Anführer des modernen Fußballs ist, übt Messi seit fast zwanzig Jahren einen entscheidenden Einfluss auf der großen Bühne aus.

Im Halbfinale spielte ein Vertreter der neuen Generation gegen die Legende und spürte dessen Einzigartigkeit aus nächster Nähe.

Entscheidender Einfluss auch mit 39

Laut der im Text genannten Statistik hat Messi bei der WM 2026 8 Tore erzielt und 4 Vorlagen gegeben. Die zwei Assists gegen England brachten seine Gesamtzahl an Vorlagen bei Weltmeisterschaften auf den Rekordwert von 12.

Sein Einfluss liegt nicht nur in den Zahlen. Messi spürt fast fehlerfrei, wann er beschleunigen, wann er den Ball halten und wann er den entscheidenden Pass spielen muss.

Wie Bellingham sagte, macht er keine unnötigen Bewegungen. Aber wenn er sich bewegt, ändert sich das ganze Spiel.

England gestoppt, Messi im Finale

England war nur Minuten vom Finale entfernt. Doch Argentinien drehte das Spiel durch den späten Druck und erreichte zum zweiten Mal in Folge das WM-Finale.

Nun kämpfen Messi und sein Team gegen Spanien um den Titel. Bellingham kehrte mit der Niederlage nach Hause, aber auch mit der Erfahrung, gegen einen der größten Spieler der Fußballgeschichte gespielt zu haben.

Was ist Ihrer Meinung nach Messis größter Vorteil — seine Technik, seine Spielintelligenz oder seine Fähigkeit, den entscheidenden Moment zu spüren?