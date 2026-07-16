Thomas Tuchel hat seine Entscheidung getroffen: Er verlässt England nicht

Obwohl Englands Reise bei der WM 2026 im Halbfinale endete, wird Thomas Tuchel seine begonnene Arbeit fortsetzen. Der deutsche Fachmann bestätigte, dass er mindestens bis zur Europameisterschaft 2028 an der Spitze des Teams bleiben wird.

Der Plan bleibt auch nach Argentinien unverändert

England verlor das Halbfinale gegen Argentinien mit 1:2. Die Schützlinge von Thomas Tuchel waren in Führung gegangen, kassierten aber in den letzten Minuten des Spiels zwei Gegentore und verpassten den Einzug ins Finale.

Nach einer solch schmerzhaften Niederlage waren Fragen zur Zukunft des Trainers natürlich. Tuchel klärte die Angelegenheit und erinnerte daran, dass sein Vertrag bis zur Europameisterschaft 2028 läuft.

„Mein Vertrag läuft bis zur Europameisterschaft, die bei uns zu Hause stattfindet“, sagte der Trainer.

Das Spiel um Platz drei ist zu einem Spiel geworden, das niemand will

Die Weltmeisterschaft ist für England noch nicht vorbei. Das Team muss im Spiel um den dritten Platz gegen Frankreich antreten.

Tuchel verhehlte jedoch nicht, dass das Ziel der Spieler das Finale war und nicht der dritte Platz.

„Wir müssen noch ein Spiel bestreiten, auf das wir uns nicht gerade freuen, aber es wird trotzdem stattfinden.“

Diese Einstellung spiegelt die psychologische Verfassung des Teams wider. Da England so kurz vor dem Finale stand, wird es nicht einfach sein, den Schmerz der Niederlage zu vergessen und sich in so kurzer Zeit auf das Spiel um Platz drei vorzubereiten.

Der Vertrag wurde bereits früher verlängert

Ursprünglich sollte Tuchel die englische Nationalmannschaft bis zum Ende der WM 2026 betreuen. Im Februar 2026 unterzeichnete der englische Fußballverband jedoch eine neue Vereinbarung mit ihm.

Der Vertrag ermöglicht es dem Trainer und seinem Stab, bis zur Europameisterschaft 2028 zu arbeiten. Da das Turnier Großbritannien und Irland ausgerichtet wird, fühlt sich England als eines der Gastgeberländer.

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Das Hauptziel ist jetzt die Euro 2028

Für England, das das WM-Finale verpasst hat, ist die nächste große Aufgabe die Euro 2028. Tuchel muss Lösungen finden, um den Spielstil der Mannschaft zu verbessern, junge Spieler zu integrieren und in entscheidenden Spielen die Souveränität zu bewahren.

England erreichte bei der WM 2026 die Runde der letzten Vier. Die Niederlage gegen Argentinien in den letzten Minuten zeigte jedoch, dass das Team noch einige Aspekte ändern muss, um Meisterschaftsniveau zu erreichen.

Tuchel geht nicht. Das bedeutet, dass er nun sowohl die Zeit als auch die Verantwortung für die Ergebnisse trägt.

Glauben Sie, dass Thomas Tuchel England bei der Euro 2028 zum Titel führen kann?