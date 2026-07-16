Der Londoner Club Chelsea sah sich gezwungen, einen Beitrag über seinen Spieler Enzo Fernández nach der Niederlage Englands bei der Weltmeisterschaft zu löschen. Die Feier des Tores des argentinischen Mittelfeldspielers gegen die englische Mannschaft auf den sozialen Kanälen des Vereins löste heftigen Protest bei den Fans aus. Der Vorfall wird als Missachtung der Gefühle der heimischen Fans des Clubs gewertet. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Im Halbfinale der Weltmeisterschaft besiegte Argentinien England mit 2:1 und sicherte sich den Einzug ins Finale. Enzo Fernández erzielte in dieser Begegnung den Ausgleichstreffer. Sobald ein Beitrag auf den offiziellen Chelsea-Seiten erschien, der dieses Tor feierte, brach unter den englischen Fans ein Sturm der Entrüstung los. Viele Anhänger bezeichneten es als "beschämend", dass der heimische Club ein Tor feierte, das zum Ausscheiden ihrer Nationalmannschaft beitrug.

Heftige Fan-Reaktionen

Social-Media-Nutzer warfen der Chelsea-Verwaltung vor, die heimische Fanbasis und die Werte des englischen Fußballs nicht zu respektieren. In Kommentaren auf X (ehemals Twitter) hielten die Fans die Aktion des Vereins für völlig unbegründet und unangemessen. Als sich die Lage zuspitzte, entfernte die Führung des Londoner Clubs den Beitrag von allen offiziellen Kanälen, gab jedoch bisher keine offizielle Stellungnahme ab.

Wie Goal.com berichtet, ist dies nicht die erste Kontroverse um Enzo Fernández. Zuvor war der Spieler nach dem Sieg bei der Copa América 2024 in einen Skandal um rassistische Gesänge verwickelt. Damals entschuldigte sich Fernández öffentlich und Chelsea leitete interne Disziplinarmaßnahmen gegen ihn ein.

Komplexe Situation zwischen Club und Spieler

Enzo Fernández kam 2023 für eine britische Rekordablösesumme von Benfica zu Chelsea. Obwohl er ein Stammspieler ist, sorgen seine internationalen Erfolge und deren mediale Aufbereitung durch den Verein immer wieder für Debatten in der englischen Öffentlichkeit.

Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, wie vorsichtig moderne Fußballvereine bei der Verwaltung ihrer sozialen Medien sein müssen. Für Vereine, die zu globalen Marken geworden sind, ist es entscheidend, ein Gleichgewicht zwischen der Unterstützung ihrer Legionäre und dem Respekt vor den patriotischen Gefühlen der einheimischen Fans zu wahren. Die Verantwortlichen von Chelsea arbeiten derzeit daran, das Vertrauen der Fans nach diesem Fehler zurückzugewinnen.