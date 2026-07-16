Konflikt zwischen Jude Bellingham und Valentin Barco: Neue Aufnahmen enthüllen die Wahrheit

Der Konflikt, der nach dem Halbfinale der Weltmeisterschaft zwischen England und Argentinien ausbrach, steht weiterhin im Fokus der Fußballwelt. Neue Aufnahmen, die den Zusammenstoß zwischen Real-Madrid-Star Jude Bellingham und dem Argentinier Valentin Barco zeigen, haben geklärt, was die aggressiven Handlungen des englischen Mittelfeldspielers ausgelöst hat. Dies berichtet Goal.com .

Obwohl in der ersten Übertragung zu sehen war, wie Bellingham seinen Gegner schlug, zeigen von Fans aufgenommene Videos in den sozialen Medien einen komplexeren Ablauf. Laut Goal.com beleidigte Barco Bellingham nach der 1:2-Niederlage Englands, während dieser dem argentinischen Ersatztorhüter die Hand schüttelte. Bellingham, der fließend Spanisch spricht, ließ sich das nicht gefallen und schlug seinem Gegner gegen den Kopf.

Provokationen auf dem Platz und emotionaler Ausbruch

Die Situation eskalierte schnell, und Barco stieß den englischen Spieler. Auch der erfahrene Verteidiger Nicolas Otamendi griff ein. Die englischen Torhüter James Trafford und Dean Henderson versuchten, die Auseinandersetzung zu beenden, während Stürmer Ollie Watkins den wütenden Bellingham vom Tatort wegzog.

Es stellte sich heraus, dass Valentin Barco zwar nicht am Spiel teilnahm, aber während und nach der Partie damit beschäftigt war, die englischen Spieler zu provozieren. Insbesondere zeigen Videos, wie der junge Spieler nach dem Ausgleichstreffer durch Enzo Fernandez über das Spielfeld rannte und provokativ vor den englischen Vertretern feierte.

Bellingham stand während des gesamten Spiels unter dem physischen Druck der Argentinier. Spieler wie Leandro Paredes und Cristian Romero verhielten sich während der Partie ebenfalls grob und provokant gegenüber Jude Bellingham, was dazu führte, dass der Spieler nach dem Schlusspfiff die Beherrschung verlor.

Thomas Tuchels taktischer Fehler und die Gründe für die Niederlage

Die Niederlage der englischen Nationalmannschaft war nicht nur auf die Auseinandersetzungen auf dem Platz zurückzuführen, sondern auch auf taktische Fehler. Nach dem Tor von Anthony Gordon entschied sich Cheftrainer Thomas Tuchel für eine defensivere Spielweise. Diese Entscheidung zahlte sich jedoch nicht aus, da Argentinien den Druck erhöhte und durch ein Tor von Lautaro Martinez den Sieg errang.

Tuchel übernahm nach dem Spiel die Verantwortung für die Niederlage und gab zu, dass seine Mannschaft zu passiv agierte. Bellingham entschuldigte sich bei den Fans, die seit 60 Jahren auf einen Titel warten, und betonte, dass diese Niederlage einer der schmerzhaftesten Momente seiner Karriere sei.