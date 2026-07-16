Lionel Messi und Argentiniens Spieler enthüllen Jordan Pickfords geheime Methode

Nach einem hart erkämpften Sieg gegen England im WM-Halbfinale untersuchten Argentiniens Kapitän Lionel Messi und seine Teamkollegen die Wasserflasche des gegnerischen Torhüters Jordan Pickford. Die Flasche diente nicht nur zur Flüssigkeitszufuhr, sondern war mit speziellen Notizen zur Vorbereitung auf ein mögliches Elfmeterschießen versehen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach Spielende fand ein Mitglied des argentinischen Trainerstabs die Flasche auf dem Platz und reichte sie an Lionel Messi weiter. Laut Goal.com zeigen Videoaufnahmen, wie Messi die Notizen auf der Flasche aufmerksam studiert und mit seinen Teamkollegen diskutiert. Auf der Oberfläche der Flasche standen detaillierte Informationen über die Elfmeter-Stile und bevorzugten Ecken der argentinischen Spieler.

Gelächter bei den argentinischen Stars und Pickfords Vorbereitung

Interessanterweise sorgten die Notizen auf der Flasche für Gelächter unter den argentinischen Spielern. Insbesondere Mittelfeldspieler Enzo Fernandez nahm es mit Humor, als er Informationen über seinen Namen und seine Schussgewohnheiten sah. Obwohl der englische Torhüter Jordan Pickford die Schussrichtung jedes Gegners im Voraus studiert hatte, machten die Ereignisse während der regulären Spielzeit diese Vorbereitung zunichte.

Die englische Mannschaft hatte das Spiel über weite Strecken kontrolliert, doch eine späte Wende änderte alles. Enzo Fernandez glich aus, und in der Nachspielzeit erzielte Lautaro Martinez den Siegtreffer, der Argentinien ins Finale brachte. So blieb Pickfords „Spickzettel“ für das Elfmeterschießen ungenutzt auf dem Rasen liegen.

Jordan Pickford ist für seinen einzigartigen Ansatz bei Elfmetern während seiner gesamten internationalen Karriere bekannt. Die an seiner Wasserflasche angebrachten Notizen hatten England bei früheren großen Turnieren zum Erfolg verholfen. Doch diesmal kam es aufgrund des Offensivdrucks Argentiniens nicht zum Elfmeterschießen. Die Situation löste in den sozialen Medien hitzige Diskussionen und zahlreiche Witze unter den Fans aus.

Nun bereitet sich die argentinische Nationalmannschaft unter Lionel Scaloni auf das Finale gegen Spanien vor, um den zweiten Weltmeistertitel in Folge zu gewinnen. England spielt nach der Niederlage gegen Frankreich um den dritten Platz. Für Messi und sein Team war dieser Sieg nicht nur das Ticket für das Finale, sondern auch ein symbolischer Beweis dafür, dass alle Pläne des Gegners gescheitert waren.