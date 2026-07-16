Gordon verrät eine Wahrheit, die ihm nach dem Spiel gegen Messi klar wurde

Die englische Nationalmannschaft stand kurz vor dem Finale der WM 2026, doch Argentinien drehte die Partie in den letzten Minuten. Nach dem Halbfinale verbarg Anthony Gordon seine Enttäuschung nicht und Lionel Messigab zu, dass sein Niveau auf dem Platz sogar noch höher war, als er es sich vorgestellt hatte.

Gordon hatte England dem Finale nahe gebracht

In der 55. Spielminute erzielte Gordon den Führungstreffer für England gegen Argentinien.

Thomas Tuchel ’s Team hielt diesen Vorsprung bis in die Schlussphase. Doch Argentinien erhöhte den Druck und gewann durch ein Tor von Enzo Fernández in der 85. Minute und einen Treffer von Lautaro Martínez in der Nachspielzeit mit 2:1.

Wichtigstes Ereignis Minute Tor Anthony Gordon 55 Tor Enzo Fernández 85 Tor Lautaro Martínez 90+2 Endstand Argentinien — 2:1

„Er ist noch stärker, als ich dachte“

Laut dem Zitat im Text sagte Gordon, er habe jahrelang beobachtet, wie Messi während seiner Zeit beim FC Barcelona das Spiel beeinflusste.

„Heute habe ich wieder einmal erkannt, dass er ein noch stärkerer Spieler ist, als ich dachte“, sagte Gordon.

Messis Aktionen im Fernsehen zu verfolgen ist eine Sache, ihm in einem so druckvollen Spiel wie einem Halbfinale direkt gegenüberzustehen, war eine völlig andere Erfahrung.

Der 39-jährige Argentinier erzielte zwar kein Tor, bereitete aber beide Treffer Argentiniens in der Schlussphase vor. Seine Aktionen veränderten den Rhythmus des Spiels, als England sich in die Defensive zurückzog.

Messi war wieder im entscheidenden Moment zur Stelle

England versuchte lange Zeit, Messi keinen Raum zu lassen. Doch der argentinische Kapitän steigerte seinen Einfluss in der wichtigsten Phase des Spiels.

Er bereitete zunächst den Ausgleich durch Enzo Fernández vor und lieferte dann den Pass für den Siegtreffer von Lautaro Martínez. Damit erreichte Argentinien zum zweiten Mal in Folge das WM-Finale.

Gordons Eingeständnis deutet genau darauf hin: Messi rennt vielleicht nicht das ganze Spiel über schnell, aber mit einer präzisen Aktion kann er die harte Arbeit des Gegners zunichtemachen.

„Jemand, der Barcelona liebt, wird den Pokal holen“

Obwohl Gordon sehr traurig über die Niederlage war, fand er auch einen humorvollen Trost für das Finale.

Dem Zitat zufolge betonte er, dass der WM-Pokal auf jeden Fall an jemanden gehen werde, der den FC Barcelona sehr liebt.

Dies bezieht sich einerseits auf Messi, einen der größten Spieler in der Geschichte Barcelonas. Andererseits steht im spanischen Kader mit Lamine Yamal ein wichtiger Vertreter des katalanischen Klubs.

Zwei Fußballgenerationen treffen im Finale aufeinander

Argentinien trifft im Finale der WM 2026 auf Spanien. Spanien besiegte Frankreich im Halbfinale mit 2:0, während Argentinien einen dramatischen Sieg gegen England errang.

Eine der Hauptintriegen des entscheidenden Spiels wird das symbolische Duell zwischen Messi und Yamal sein. Auf der einen Seite die Legende, die die Geschichte Barcelonas verändert hat, auf der anderen der Star der neuen Generation des Vereins.

Für Gordon endete der WM-Traum im Halbfinale. Er verließ den Platz jedoch als einer der Spieler, die die wahre Stärke von Messi aus nächster Nähe gespürt haben.

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