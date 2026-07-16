VK-Holding beschließt Verkauf des App-Stores RuStore

VK, eine der größten Technologie-Holdings Russlands, hat offiziell bekannt gegeben, dass eine Einigung über den Verkauf eines ihrer wichtigsten Projekte, des App-Stores RuStore, erzielt wurde. Diese Entscheidung gilt als unerwartete Veränderung auf dem russischen Technologiemarkt, da die Plattform als primäre Alternative geschaffen wurde, als ausländische Dienste im Land eingeschränkt waren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem Pressedienst des Unternehmens gehen 100 Prozent der Anteile an der Plattform an das Management des Unternehmens über, das RuStore entwickelt hat. Insbesondere wird der CEO der Plattform, Dmitry Pankrushev, als Käufer genannt. Infolge dieser Transaktion wird erwartet, dass der Store in eine vollständig unabhängige Verwaltung übergeht.

Unabhängige Entwicklung und neue Pläne

Das RuStore-Team erklärte, dass es die Plattform auch nach dieser Veränderung weiterentwickeln werde. Das Hauptziel ist es, den stabilen Betrieb des Dienstes für Nutzer, Entwickler und Partner zu gewährleisten, neue Funktionen einzuführen und den Anwendungskatalog zu erweitern. Dies wird dazu beitragen, die Position der Plattform im Marktsegment zu behaupten.

Bisher wurden die finanziellen Bedingungen des Deals, der Kaufpreis und die genauen Abschlussfristen nicht bekannt gegeben. Experten sind der Meinung, dass der Verkauf eines so großen Projekts an das Management es VK ermöglicht, strategische Ressourcen auf andere Bereiche zu lenken, insbesondere auf soziale Netzwerke und Content-Dienste.

Zur Erinnerung: Das RuStore-Projekt wurde im Mai 2022 von VK (ehemals Mail.ru Group) unter der Schirmherrschaft des russischen Ministeriums für digitale Entwicklung gestartet. Damals wurde dieser Schritt als Maßnahme zur Unterstützung lokaler Entwickler angesichts der verschärften Sanktionen gegen globale Plattformen wie Google Play und App Store angesehen.

Im Februar 2023 schloss die Plattform die Betatests erfolgreich ab und nahm den Vollbetrieb auf. Heute umfasst RuStore Tausende von Anwendungen und ist zu einem der beliebtesten lokalen Stores für Android-Geräte auf dem russischen Markt geworden. Nun wird die Zukunft der Plattform von ihren neuen Eigentümern bestimmt.