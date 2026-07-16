Argentinien drohen vor dem Finale Sanktionen

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Argentinien drohen vor dem Finale Sanktionen

Nach dem dramatischen Sieg gegen England ist um die argentinische Nationalmannschaft eine neue Kontroverse entbrannt. Dem argentinischen Fußballverband könnten von der FIFA Disziplinarmaßnahmen drohen, da die Spieler ein politisches Banner bezüglich der Falklandinseln zeigten.

Umstrittenes Banner bei der Siegesfeier aufgetaucht

Argentinien besiegte England im Halbfinale der WM 2026 mit 2:1 und erreichte damit zum zweiten Mal in Folge das Finale.

Nach dem Schlusspfiff hielten Lisandro Martínez und Giovani Lo Celso ein Banner mit der Aufschrift „Die Malvinas gehören Argentinien“ hoch und zeigten es den Fans auf den Tribünen. Es ist derzeit unklar, woher das Banner stammte.

Diese Aktion hat den territorialen Streit zwischen England und Argentinien zurück auf das Fußballfeld gebracht.

Was verbieten die FIFA-Regeln?

Die FIFA verbietet das Zeigen von politischen Flaggen, Bannern, Kleidung und anderen Materialien in Stadien. Die Fußballregeln besagen zudem, dass die Trikots der Spieler keine politischen, religiösen oder persönlichen Slogans und Bilder enthalten dürfen.

Sollte der Verstoß bestätigt werden, könnten die Strafen wie folgt aussehen:

  • Eine Geldstrafe für den argentinischen Fußballverband;

  • Eine offizielle Verwarnung an den Verband;

  • Disziplinarmaßnahmen gegen einzelne Spieler;

  • Zusätzliche Einschränkungen für zukünftige Spiele.

Die Art und Höhe der Strafe wird jedoch erst bekannt sein, nachdem die FIFA den Fall offiziell geprüft und eine Entscheidung getroffen hat.

Großbritannien fordert Untersuchung

Der britische Wirtschaftsminister Peter Kyle hat die FIFA aufgefordert, den Vorfall offiziell zu untersuchen. Er betonte, dass politische Themen von der Weltmeisterschaft ferngehalten werden sollten.

Zum Zeitpunkt des Reuters-Berichts hatte die FIFA noch keine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben. Berichte, dass Argentinien bereits sanktioniert wurde, sind daher unbestätigt – es handelt sich um ein mögliches Disziplinarverfahren.

Warum ist dieser Slogan so umstritten?

Die Falklandinseln sind ein britisches Überseegebiet. Argentinien nennt sie Malvinas und hält an seinem Souveränitätsanspruch über das Gebiet fest.

Am 2. April 1982 begann ein bewaffneter Konflikt zwischen den beiden Nationen. Nachdem die argentinischen Streitkräfte am 14. Juni kapitulierten, behielt Großbritannien die Kontrolle über die Inseln.

Im 74-tägigen Krieg starben 649 argentinische Soldaten, 255 britische Soldaten und drei Inselbewohner. Der politische Streit um das Gebiet ist bis heute ungelöst.

Zusätzlicher Druck vor dem Finale

Argentinien trifft am 19. Juli im Finale der WM 2026 auf Spanien. Während das Team von Lionel Scaloni nur einen Schritt vom historischen zweiten Titel in Folge entfernt ist, könnte diese Kontroverse abseits des Platzes zusätzlichen Druck auf die Spieler ausüben.

Aus sportlicher Sicht feierte Argentinien einen großen Sieg. Doch das Banner mit dem politischen Slogan hat die Feier in einen potenziellen Disziplinarfall verwandelt.

Die Hauptfrage ist nun: Wird die FIFA die Angelegenheit mit einer einfachen Verwarnung beenden oder wird sie Argentinien vor dem Finale schwer bestrafen?

ArgentinienEnglandFIFALisandro MartínezPeter Kyle
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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