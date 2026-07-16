OnePlus verlässt den US- und europäischen Markt: Gründe für den strategischen Rückzug

OnePlus, bekannt auf dem Smartphone-Markt für seine „Flaggschiff-Killer“-Geräte, hat eine unerwartete Ankündigung gemacht. Das Unternehmen gab offiziell bekannt, dass es den Verkauf neuer Produkte in Nordamerika und Europa einstellen wird. Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund steigender Preise auf dem globalen Elektronikmarkt und einer sinkenden Nachfrage nach neuen Geräten getroffen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

In einer offiziellen Stellungnahme gegenüber TechCrunch heißt es, dass OnePlus seine Aktivitäten überprüft und beschlossen hat, sich aus den westlichen Märkten zurückzuziehen. Dennoch betont das Unternehmen, dass die Rechte bestehender Nutzer vollständig geschützt bleiben, insbesondere durch die Garantie von Kundendienst und Software-Updates. Laut einem Bericht von Bloomberg ist dieser Prozess Teil einer umfassenden Unternehmensumstrukturierung innerhalb von Oppo, der Muttergesellschaft von OnePlus.

Globale Krise und die Auswirkungen von „RAMageddon“

Experten glauben, dass mehrere Faktoren zu diesem drastischen Schritt von OnePlus geführt haben. Die Analyseagenturen IDC und Counterpoint prognostizieren, dass die Smartphone-Auslieferungen im Jahr 2026 um mehr als 13 % zurückgehen werden. Als Hauptgrund wird der Mangel an Speicherchips genannt, eine Krise, die Branchenexperten als „RAMageddon“ bezeichnen. Dies erhöht die Produktionskosten und zwingt Unternehmen dazu, ihre Strategien zu ändern.

Es stellt sich heraus, dass OnePlus plant, seine Aktivitäten nicht nur im Westen, sondern auch in Indien, einem seiner größten Märkte außerhalb Chinas, einzuschränken. Laut Counterpoint fiel der Marktanteil der Marke in den USA im letzten Jahr auf unter 1 %. Dies signalisiert, dass die Ära der globalen Expansion der Marke zu Ende ist.

Zukunft der Marke und neue Richtungen

Die Marke OnePlus wurde 2013 von Pete Lau und Carl Pei gegründet. Ursprünglich bot das Unternehmen erschwingliche, aber leistungsstarke Android-Smartphones für Technik-Enthusiasten an, verlagerte sich jedoch mit der Zeit in das Premium-Segment und versuchte, mit der Nord-Serie auch die Mittelklasse zu erobern. Der zunehmende Wettbewerb und der Integrationsprozess mit Oppo beeinträchtigten jedoch die Identität der Marke.

Das Unternehmen plant nun, sich auf den chinesischen Binnenmarkt zu konzentrieren. Auf internationaler Ebene wird Oppo weiterhin seine erfolgreichere Marke Realme ausbauen. Insbesondere in Regionen wie den skandinavischen Ländern werden Realme-Smartphones im Mittelpunkt stehen.

Für Nutzer in Usbekistan hat diese Nachricht vorerst keine direkten Auswirkungen, da diese Geräte hauptsächlich über die VAE oder chinesische Märkte in unser Land gelangen. Dennoch ist der Rückzug einer globalen Marke aus wichtigen Märkten ein Signal für große Veränderungen in der Technologiewelt.