Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi versetzt die Fußballwelt weiterhin in Staunen. Im dramatischen Halbfinale der WM 2026 gegen England (2:1) lieferte Messi zwei Vorlagen und führte sein Team ins große Finale gegen Spanien.

Mit diesem Spiel stellte die 39-jährige Legende die größten und einmaligsten Rekorde in der Geschichte der Weltmeisterschaften auf.

Zamin.uz präsentiert eine Analyse dieses historischen Fußballereignisses und die WM-Statistiken der beiden großen Legenden — Messi und Ronaldo.

Eine Torbeteiligung pro Spiel!

In den bisher 7 absolvierten Spielen der WM 2026 hat Lionel Messi 8 Tore und 4 Vorlagen auf seinem Konto. Seine Gesamtstatistik bei Weltmeisterschaften hat ein unglaubliches Niveau erreicht:

Gesamte WM-Einsätze: 33 Spiele

Erzielte Tore: 21 Tore

Vorlagen (Assists): 12 Vorlagen

Gesamtpunkte im 'Tor+Vorlage'-System: 33 Punkte

Historischer Rekord: Messi hat an genau 33 WM-Spielen teilgenommen und dabei 33 Tore und Vorlagen erzielt. Das bedeutet, dass er im Durchschnitt an einem Tor pro Spiel direkt beteiligt war. Eine solche Konstanz hat in der Geschichte der Weltmeisterschaften noch niemand erreicht!

Messi und Ronaldo: Wie groß ist der Unterschied bei Weltmeisterschaften?

Die Rivalität zwischen den beiden größten Fußballern unserer Zeit ist auch bei Weltmeisterschaften deutlich sichtbar. Der fünffache Ballon d'Or-Gewinner Cristiano Ronaldo bestritt bei dieser WM 2026 ebenfalls 5 Spiele für Portugal und erzielte 3 Tore. In Bezug auf die WM-Gesamtstatistik ist Messi seinem Rivalen jedoch weit voraus.

Die folgende Tabelle vergleicht die Gesamtleistung der beiden Legenden bei Weltmeisterschaften:

Indikatoren Lionel Messi (Argentinien) Cristiano Ronaldo (Portugal) WM-Spiele 33 27 Anzahl der Tore 21 11 Gegebene Vorlagen 12 2 Gesamtpunkte im 'Tor+Pass'-System 33 Punkte 13 Punkte Durchschnittliche Effizienz (pro Spiel) 1.00 0.48

Vor uns — Das große Finale!

Nun erwartet die argentinische Nationalmannschaft unter der Führung von Lionel Messi das entscheidende Finale der WM 2026. Die 'Albiceleste', die die Engländer aus dem Turnier geworfen hat, trifft im Finale auf die spanische Nationalmannschaft.

Dieses Spiel ist eine großartige Gelegenheit für den 39-jährigen Messi, seine WM-Rekorde weiter auszubauen und einen der glanzvollsten Höhepunkte seiner Karriere zu setzen.