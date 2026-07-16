Der größte Erfolg bei der WM 2026: Messi stellt nach dem gestrigen Sieg einen absoluten Rekord auf!

·37·Sport
Der größte Erfolg bei der WM 2026: Messi stellt nach dem gestrigen Sieg einen absoluten Rekord auf!

Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi versetzt die Fußballwelt weiterhin in Staunen. Im dramatischen Halbfinale der WM 2026 gegen England (2:1) lieferte Messi zwei Vorlagen und führte sein Team ins große Finale gegen Spanien.

Mit diesem Spiel stellte die 39-jährige Legende die größten und einmaligsten Rekorde in der Geschichte der Weltmeisterschaften auf.

Zamin.uz präsentiert eine Analyse dieses historischen Fußballereignisses und die WM-Statistiken der beiden großen Legenden — Messi und Ronaldo.

Eine Torbeteiligung pro Spiel!

In den bisher 7 absolvierten Spielen der WM 2026 hat Lionel Messi 8 Tore und 4 Vorlagen auf seinem Konto. Seine Gesamtstatistik bei Weltmeisterschaften hat ein unglaubliches Niveau erreicht:

  • Gesamte WM-Einsätze: 33 Spiele

  • Erzielte Tore: 21 Tore

  • Vorlagen (Assists): 12 Vorlagen

  • Gesamtpunkte im 'Tor+Vorlage'-System: 33 Punkte

Historischer Rekord: Messi hat an genau 33 WM-Spielen teilgenommen und dabei 33 Tore und Vorlagen erzielt. Das bedeutet, dass er im Durchschnitt an einem Tor pro Spiel direkt beteiligt war. Eine solche Konstanz hat in der Geschichte der Weltmeisterschaften noch niemand erreicht!

Messi und Ronaldo: Wie groß ist der Unterschied bei Weltmeisterschaften?

Die Rivalität zwischen den beiden größten Fußballern unserer Zeit ist auch bei Weltmeisterschaften deutlich sichtbar. Der fünffache Ballon d'Or-Gewinner Cristiano Ronaldo bestritt bei dieser WM 2026 ebenfalls 5 Spiele für Portugal und erzielte 3 Tore. In Bezug auf die WM-Gesamtstatistik ist Messi seinem Rivalen jedoch weit voraus.

Die folgende Tabelle vergleicht die Gesamtleistung der beiden Legenden bei Weltmeisterschaften:

Indikatoren

Lionel Messi (Argentinien)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

WM-Spiele

33

27

Anzahl der Tore

21

11

Gegebene Vorlagen

12

2

Gesamtpunkte im 'Tor+Pass'-System

33 Punkte

13 Punkte

Durchschnittliche Effizienz (pro Spiel)

1.00

0.48

Vor uns — Das große Finale!

Nun erwartet die argentinische Nationalmannschaft unter der Führung von Lionel Messi das entscheidende Finale der WM 2026. Die 'Albiceleste', die die Engländer aus dem Turnier geworfen hat, trifft im Finale auf die spanische Nationalmannschaft.

Dieses Spiel ist eine großartige Gelegenheit für den 39-jährigen Messi, seine WM-Rekorde weiter auszubauen und einen der glanzvollsten Höhepunkte seiner Karriere zu setzen.

Lionel MessiCristiano RonaldoWM 2026FußballrekordeArgentinien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wortgefecht zwischen Jude Bellingham und Lionel Messi: Was sagte der englische Star?Wortgefecht zwischen Jude Bellingham und Lionel Messi: Was sagte der englische Star?Heute, 15:17Bellinghams schmerzhafte Botschaft: „Verzeiht uns“Bellinghams schmerzhafte Botschaft: „Verzeiht uns“Heute, 14:50Gordon verrät eine Wahrheit, die ihm nach dem Spiel gegen Messi klar wurdeGordon verrät eine Wahrheit, die ihm nach dem Spiel gegen Messi klar wurdeHeute, 14:45Chelsea nach Social-Media-Fehler in der KritikChelsea nach Social-Media-Fehler in der KritikHeute, 14:39Argentinien drohen vor dem Finale SanktionenArgentinien drohen vor dem Finale SanktionenHeute, 14:34Konflikt zwischen Jude Bellingham und Valentin Barco: Neue Aufnahmen enthüllen die WahrheitKonflikt zwischen Jude Bellingham und Valentin Barco: Neue Aufnahmen enthüllen die WahrheitHeute, 14:31
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis